維多多預告將訪問基輔和莫斯科

印度尼西亞/烏克蘭

印尼外交部長周三今天報告，印尼總統和20國集團輪值主席佐科-維多多不久將訪問烏克蘭和俄羅斯，討論俄羅斯入侵烏克蘭引發的經濟和人道主義後果。

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據法新社今天報道，印度尼西亞總統將訪問基輔和莫斯科。據印尼外交部長馬爾蘇迪說，維多多將在代表印尼作為客座國家參加6月26-27日在德國舉行的七國集團峰會後前往基輔和莫斯科。維多多將是烏克蘭戰爭衝突開始以來第一位訪問這兩個國家的亞洲領導人。

據印度尼西亞官方說，"在訪問基輔和莫斯科期間，總統維多多將會見澤連斯基總統和普京總統。"

儘管有人指責普京犯有戰爭罪，但是印度尼西亞邀請俄羅斯參加將於11月在該國巴厘島舉行的20個最發達經濟體的首腦會議，引起了爭議。以美國為首的西方國家正在遊說今年擔任G20輪值主席國的印度尼西亞將莫斯科排除在G20會議之外。

印尼外長馬蘇迪沒有說明會晤的日期，但印尼一家官方媒體周一援引安全部長馬哈茂德-米德的話說，他將於6月30日與克里姆林宮負責人會晤。俄羅斯國家通訊社塔斯社也提及這一日期。該部長說，佐科-維多多將尋求解決因烏克蘭戰爭而加劇的全球糧食危機，這場戰爭使全球市場陷入癱瘓，造成印尼人食用油短缺和價格飆升。

印尼官員說："總統的訪問將強調印度尼西亞對人道主義問題的關注，試圖幫助解決由戰爭及其後果造成的糧食危機。

印度尼西亞是世界上最大的棕櫚油生產國，也受到烏克蘭戰爭危機的嚴重打擊，迫使政府在4月對該產品實施出口禁令。但目前已經解除禁令。

法新社說，與其他新興經濟體國家一樣，印度尼西亞試圖在烏克蘭戰爭問題上保持中立立場。

維多多拒絕按照澤連斯基的要求向烏克蘭運送武器，而只是提供人道主義援助。

印度尼西亞邀請烏克蘭作為客座國家參加G20峰會。澤連斯基已經回答稱他將出席，至少是通過視頻會議。