新聞核查： 比利時大遊行反對北約？環球時報造謠傳謠？

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中國官媒環球時報英文帳號6月23發表推文介紹說：6月20日，數萬名抗議者在布魯塞爾遊行，高呼 “停止北約"，對生活成本的上升表示憤怒，並譴責北約國家武裝#烏克蘭。不過，環球時報迅速遭到網民炮轟，譴責中國官媒“可恥的宣傳與造謠”！

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中國官媒環球時報英文帳號6月23發表推文介紹說：6月20日，數萬名抗議者在#布魯塞爾#遊行，高呼 "停止#北約"，對生活成本的上升表示憤怒，並譴責北約國家武裝#烏克蘭。

中國官媒環球時報推文，2022年6月23日 © 網絡

環球時報的上述推文迅速遭到網民的反駁與譴責：

比利時歐洲議員 Samuel Cogolati 譴責說：“我早已對中國感到震驚，但這次... 中共專制政權對布魯塞爾6月20日的示威活動進行了多麼可恥的宣傳和造謠! 不，這次示威不是反對北約，而是反對高昂的生活費用。

比利時歐洲議員 Samuel Cogolati 譴責環球時報造謠 © 網絡

法國戰略研究基金會FRS中國問題研究專家譴責說：中國官媒發表虛假信息，將布魯塞爾要求提高工資說成是抗議北約與歐盟國家向烏克蘭運送武器，而比利時工會的公告中根本沒有提到北約，這裡是工會公告的鏈接：http://fgtb.be/situation-econ...

法國戰略研究基金會FRS中國問題研究專家Antoine Bondaz 譴責環球時報發表虛假信息 © 網絡

6月20日大遊行目的是什麼？

2022年6月20日布魯塞爾爆發了比利時多家工會聯合發動的規模盛大的示威活動，根據警方和工會各自的估計，的全國示威在周一聚集了7萬至8萬人。這次全國性的罷工是今年年初以來比利時的第6次重大行動。

示威活動的出發點是1996年限制比利時工資上漲的法律。根據該法律，2021-2022年期間，工資成本變化的最大幅度被限定為0.4%。工會希望看到在2023-2024年的下一個跨專業協議（AIP）中改變這一規則。這將使工會在當前價格飛漲的情況下有更大的談判自由。根據比利時國家銀行的評估，比利時的通貨膨脹率在2022年將達到8%以上。工會代表還要求採取結構性解決方案，以降低能源價格，提高最低工資，並增加僱主對職工上班交通費用的貢獻。

從比利時各大媒體的報道中可以看出，無論是比利時工會，還是參加示威的民眾沒有任何人提到北約，更沒有反對北約向烏克蘭運輸武器的說法。遊行隊伍中都看不到烏克蘭的旗幟，而歐洲民意普遍一邊倒支持烏克蘭，而且烏克蘭將是周四，周五歐盟峰會的焦點議題。

當然，在一個可以自由表達意見的國度，任何人群中都有不同意見者，不能排除參加遊行的人中也有人反對北約，反對歐洲向烏克蘭運輸武器，但這並不是此次活動的目的。環球時報記者或許在遊行隊伍中遇到了反對北約的人，但這並不是一次反對北約的遊行！倘若記者遇到一個擁護中國政府的示威者，可以把示威說成是支持中國政府的遊行嗎？

環球時報的上述推文因此遭網民炮轟：這是工會要求提高工資的示威，與北約沒有任何關係！工會示威，這在中國是被禁止的！從沒有見過如何可恥的造謠！

環球時報推文遭網民排磚！ © 網絡

還有網民上傳了中國廣東英德發生特大水災的視頻，如果說比利時主流媒體都報道了布魯塞爾工會大遊行的消息，中國南方巨大水災卻鮮有媒體報道，而網絡視頻顯示，許多道路，房屋被衝毀，英德的水位高達三層樓，民眾無可奈何地站在被水淹沒的房屋的屋頂上等待救援！