歐盟禁止俄羅斯說客進入各機構

俄羅斯/歐盟/烏克蘭

歐盟三個機構的代表周四告訴法新社，作為對入侵烏克蘭後採取的制裁措施的補充，歐盟禁止俄羅斯商業說客進入其在布魯塞爾的辦公場所遊說。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟禁止俄羅斯說客進入其機構。據法新社今天報道稱，歐洲議會是第一個採取這一行動的歐盟機構。歐盟議會稱，"從現在開始，俄羅斯公司的代表不再被允許進入歐洲議會的場所，"歐洲議會主席，馬耳他人羅伯塔-梅措拉在6月初就宣布說，"我們決不能給他們任何空間來傳播他們的宣傳和關於入侵烏克蘭的虛假和有毒的編造"

歐盟理事會（成員國的機構）和歐盟委員會已經效仿，並 "指示停止接待代表俄羅斯利益的人"，歐盟方面今天在關於援助烏克蘭的歐盟峰會開始前不久對此證實。歐盟領導人預計將延長自2014年吞併克里米亞以來對俄羅斯採取的制裁。

歐盟方面說，禁止俄羅斯遊說者的協議是在6月15日的成員國大使會議上做出的。歐盟委員會的代表確認，他們也在遵循同樣的路線。這兩個機構說，這一決定的執行工作 "正在進行"。這涉及到在歐盟透明度登記冊上登記的所有俄羅斯利益代表，此前他們可以進入歐盟機構的場所，與專員、其工作人員和當選的歐洲議會議員會面。

據歐盟委員會說，該登記冊是 "一個尋求影響歐洲機構的立法和政策制定過程的組織數據庫"。"它強調了所捍衛的利益，由誰和用什麼預算來捍衛"。該決定是執行歐盟通過的第六套制裁俄羅斯措施的一部分，它禁止所有俄羅斯商業和公共關係諮詢服務。

該報道稱，俄羅斯外交官、官員和商人不能再享受進入歐盟的便利和簽證。但在布魯塞爾代表其俄羅斯客戶利益的歐盟國民直到現在還沒有被阻止在歐盟論壇開展業務。