烏克蘭戰爭已毀150多處世界遺產

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聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)今天報告，在烏克蘭近四個月的戰爭中，有150多處文化遺址被部分或完全摧毀。烏克蘭可能還剩有七處世界遺產至今尚倖免於戰火破壞。

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根據聯合國教科文組織今天報告，烏克蘭戰爭至今150多處文化遺址被損壞或摧毀。

聯合國教科文組織在一份聲明中說："根據聯合國組織專家進行的檢查，有152處文化遺址因戰鬥而被部分或完全摧毀，包括70座宗教建築、30座歷史建築、18座文化中心、15座紀念碑、12座博物館和7座圖書館。

聯合國組織說，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭的三個地區佔了四分之三的文化遺產損失：頓涅茨克（45處受影響）、哈爾科夫（40處）和基輔（26處）。

據教科文組織總幹事奧黛麗-阿祖萊呼籲說："這些針對烏克蘭文化遺址的反覆攻擊必須停止。"她批評說，“所有文化遺產都不應該成為軍事攻擊目標。”

4月中旬，聯合國教科文組織世界遺產中心主任拉紮爾-埃隆杜-阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）已經報告說，約有100處烏克蘭文化遺址被損壞或摧毀，包括歷史遺跡，其中一些可以追溯到11和12世紀，還有一些是蘇聯時期的建築。他列舉了教堂、大教堂，有獨特的禮儀物品，劇院，如馬里烏波爾的劇院，圖書館和其他檔案建築被炸毀。這些文化遺址曾是烏克蘭歷史的榮耀以及紀念碑。阿索莫並將這種破壞描述為 "悲劇性的"。

據教科文組織總幹事奧黛麗-阿祖萊說，作為1954年《海牙公約》的簽署國，烏克蘭和俄羅斯有義務在發生武裝衝突時保護文化遺產。

法新社說，據聯合國組織稱，烏克蘭還剩有七處世界遺產至今尚倖免於戰火破壞。