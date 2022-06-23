烏東雙城鏖兵 烏克蘭士兵作最後的抵抗

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部盧甘斯克市塞維羅多涅茨克市的一條街道的戰爭頹景景色。 2022年6月8日 資料照片

俄羅斯軍隊加緊向烏克蘭東部戰略工業城市裡西昌斯克推進，據與莫斯科軍隊並肩作戰的親俄分離主義分子的代表馬羅奇科中校說，烏克蘭軍隊現在被包圍在距離里西昌斯克及其孿生城市塞維羅多涅茨克幾公里的另外兩個村莊。他對一家俄羅斯電視台說："很快，里西昌斯克和塞維羅多涅茨克的烏克蘭部隊將被包圍，"他聲稱他的一方在48小時內取得了 "巨大的成功"。但烏克蘭軍方駁斥說，烏克蘭士兵仍然在作頑強的抵抗。

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就烏克蘭東部戰局，法新社說，俄羅斯軍隊在東部挺進。

烏克蘭盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊（Sergei Gaidai）說："俄羅斯人正在接近里西昌斯克，俄羅斯軍隊在鄰近的城鎮站穩腳跟，並用他們的飛機轟炸該城。"這個地區是最近幾周烏戰交戰的中心。 據他說，"俄羅斯軍隊還用大炮和坦克轟擊里西昌斯克"。烏克蘭人仍然控制着這座城市，這引來俄羅斯的炮火洪流。俄羅斯軍隊正在摧毀這座城市的一切。

利西昌斯克和塞維羅多涅茨克周圍的烏克蘭抵抗陣地是盧甘斯克地區唯一仍在抵抗俄羅斯軍隊的地方，那裡的激烈炮戰已經持續了數周。

法新社說，這兩個城市是俄羅斯人征服整個頓巴斯計畫的關鍵一步，頓巴斯是一個主要講俄語的盆地，自2014年以來部分被親俄分離主義分子佔據。

據州長說，在當地，"雖然這是地獄"，但 "我們的士兵正在堅守他們的陣地"。

該市行政部門負責人奧列克桑德-斯特魯克（Oleksandr Stryuk）周三說："俄羅斯人正在用他們的大炮完全摧毀房屋，炸到地基，"他估計這個工業城市還剩下 "7-8千名居民"，而這個城市在戰前有大約10萬名居民。

法新社消息說，在俄羅斯境內，當局表示，周三有兩架無人機襲擊了位於俄羅斯境內、距離盧甘斯克州邊境幾公里的新喀什丁斯基煉油廠並放火。據當地政府稱，這場火災沒有造成人員傷亡，並在上午晚些時候被撲滅。莫斯科沒有指責烏克蘭軍隊的名字，而是譴責了 "來自這個俄羅斯地區西部邊境的恐怖行為"。