瑞士忽進口3噸黃金 卻不知神秘買家是誰

瑞士/俄羅斯黃金

瑞士當局周四證實，俄羅斯2月入侵烏克蘭時，瑞士貴金屬精鍊廠停止購買俄羅斯黃金，但上個月有一大批俄羅斯黃金進入該國。雖然這筆交易因此並不違法，但瑞士主要的黃金精鍊廠似乎都不願意聲稱對這次購買負責。代表冶煉行業的瑞士貴金屬生產商和貿易商協會（ASFCMP）在一份聲明中說，他們中沒有人 "對這些進口負責"。ASFCMP還說，它確信沒有一家瑞士煉油廠接受這批黃金。

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就圍繞瑞士大量進口俄羅斯黃金的謎團，法新社今天報道稱，瑞士海關表示，5月份有超過3噸的黃金從俄羅斯運往瑞士，這是三個月來第一次有這樣的大宗貨物，這也證實了彭博社的報道。

瑞士追隨歐盟的決定，就俄羅斯在烏克蘭的戰爭對俄羅斯實施廣泛的經濟制裁。然而，到目前為止，還沒有對俄羅斯的黃金購買行為實施明確的制裁。雖然這筆交易因此並不違法，但瑞士主要的黃金精鍊廠似乎都不願意聲稱對這次購買負責。

瑞士黃金精鍊廠佔全世界黃金精鍊廠年產量的65-70%。

代表冶煉廠的瑞士貴金屬生產商和貿易商協會（ASFCMP）在一份聲明中說，他們中沒有人 "對這些進口負責"。儘管瑞士的立法和制裁併不禁止俄羅斯黃金進口到瑞士，但ASFCMP希望重申，來源可疑的黃金在瑞士沒有地位，它希望其成員謹慎行事，如果有疑問，不要購買。

ASFCMP說，它確信沒有一家瑞士煉油廠接受這批黃金。

瑞士海關指出，目前的制裁包括從瑞士向俄羅斯出售黃金。此外，海關發言人說，自3月7日以來，俄羅斯公司生產的金條在倫敦市場上被暫停。瑞士也不再接受，並將俄羅斯黃金排除在貿易之外。消息說，瑞士的銀行也不允許接收俄羅斯黃金。