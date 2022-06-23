戰爭鐵蹄下：烏克蘭今摒息期待被歐盟接納

歐洲聯盟/烏克蘭/俄羅斯侵略戰爭

烏克蘭的命運在布魯塞爾懸而未決，歐盟27國周四今天就其加入歐盟的申請進行投票，這是烏克蘭被俄羅斯軍隊入侵近四個月後的一個極具象徵意義的里程碑。烏克蘭此前因加入歐盟爭議而在長時間動蕩與搖擺。俄羅斯發動侵略戰爭後激發了烏克蘭人加入歐盟的渴望。而俄羅斯以烏克蘭加入北約威脅莫斯科主權與安全為借口發動侵略戰爭。烏克蘭加入北約目前不是議事日程，而烏克蘭真正加入歐盟成為正式成員國，需要十數年甚至數十年漫長曆程。

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就處於戰爭狀態的烏克蘭摒息等待關於加入歐盟的決定，法新社說，烏克蘭加入歐盟的命運今天在布魯塞爾等待決定，歐盟27國周四的投票，將改變烏克蘭的前途。

但與此同時，俄羅斯軍隊繼續加強對烏克蘭東部頓巴斯地區的雙子城利西昌斯克和塞維羅多涅茨克的控制。在這兩個戰略性工業城市周圍的烏克蘭士兵最後的抵抗陣地被俄羅斯軍隊越來越緊密地包圍。整個的盧甘斯克地區數個月來遭到俄羅斯軍隊稠密的轟炸。

據烏克蘭總統澤連斯基昨天晚上說，“就像我們積極爭取歐盟對烏克蘭的候選資格作出積極決定一樣，我們每天都在為現代武器的交付而奮鬥。”澤連斯基希望歐盟投票接納烏克蘭的申請，同時希望獲得更多的重武器支援。

澤連斯基說，"我們預計23日晚上會有一個關鍵的歐洲決定。" 烏克蘭總統說，他幾周來一直在重複說他的烏克蘭這個前蘇聯共和國應當屬於 "歐洲大家庭"。

法新社說，澤連斯基周四繼續與歐洲領導人進行 "電話馬拉松"，以確保達成贊成投票的共識。澤連斯基可以依靠歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩的支持，她呼籲歐盟領導人 "迎難而上"，同意基輔的請求。

幾天前，歐洲行政部門即歐盟委員會也對烏克蘭的申請給出了有利的意見，周二前天，擔任歐盟理事會輪值主席國的法國表示，27個成員國在這個問題上已經形成了 "完全的共識"。