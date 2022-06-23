芬蘭國防軍總司令：為俄羅斯的進攻已準備了數十年，一旦發生進攻將頑強抵抗

芬蘭/俄羅斯/烏克蘭

芬蘭國防軍總司令蒂莫·基維恩（Timo Kivinen）近日在受訪時表示，芬蘭已經為俄羅斯的進攻準備了幾十年，一旦發生進攻，將進行頑強的抵抗。

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芬蘭這個北歐國家已經建立了一個龐大的軍火庫。但除了軍事硬件外，基維恩指出，面對潛在的被入侵風險一個關鍵因素是芬蘭人將有動力去戰鬥。他在接受採訪時說：“最重要的防線在人的兩耳之間，目前烏克蘭的戰爭證明了這一點。”

芬蘭在20世紀40年代與當時的蘇聯進行了兩場戰爭，其與這一東部鄰國有着1300公里的共同邊界。芬蘭曾經是一個不結盟的國家，現在正申請加入北約，因為該國民眾擔心俄羅斯可能會像2月24日入侵烏克蘭那樣入侵。自二次大戰以來，赫爾辛基一直保持着高水平的軍事準備。

基維恩表示：“我們已經系統地發展了我們的軍事防禦，正是為了應對正在那裡（在烏克蘭）發動的這種類型的戰爭，大量使用火力、裝甲部隊，還有空軍”。他強調：“（戰爭爆發後）烏克蘭一直是（俄羅斯）難啃的一塊硬骨頭，芬蘭也會如此。”

這個擁有550萬人口的國家在戰時擁有約28萬兵力，其中87萬兵力被訓練為預備役軍人。該國沒有像許多其他西方國家在冷戰結束後那樣取消對男性的徵兵。芬蘭軍隊還建立了歐洲最強大的火炮之一，並囤積了射程達370公里的巡航導彈。該國將國內生產總值的2%用於國防，這一水平高於許多北約國家。

芬蘭正在訂購四艘新軍艦，以及美國防務巨頭洛克希德·馬丁公司生產的64架F-35戰鬥機。芬蘭軍方計畫訂購多達2000架無人機，自己的高空防空設備，並在與俄羅斯的邊界上建立障礙。

據了解，在芬蘭國防部5月18日進行的民意調查中，約有82%的受訪者表示，如果國家受到攻擊，他們願意參與國防建設。不過，基維恩還是對芬蘭申請加入北約的決定表示歡迎。芬蘭和同為北歐國家的瑞典正在與土耳其進行會談，討論後者對其申請的反對意見。

基維恩認為，加入北約將使芬蘭能夠通過加入聯盟的聯合空域控制來提高其預警能力。他說，芬蘭還將受益於作為北約一部分的威懾力，在這個聯盟中，對一個成員國的攻擊就是對所有成員國的攻擊。不過，基維恩直言：“芬蘭國防的主要責任仍將由芬蘭承擔”。

值得一提的是，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周三就土耳其對芬蘭和瑞典加入北約提出的異議表示：“我們有一個基於共識的系統時，這就是我們在北約作出決定的方式，那麼往往會出現一個或幾個盟國不同意其他國家的情況，然後我們需要克服這種情況。這不是我們第一次看到一個或幾個盟國，不同意其他國家的意見。但是，他們在幾周前就申請了，我的目標仍然是確保他們能夠很快加入我們。”

斯托爾滕貝格說：“我不能保證，但我說這仍然是我的目標。然後，然後，就像以前發生的那樣（達成共識），還有，當我們談到加入（北約）進程時，我們只需要考慮到不是所有的盟國都有相同的起點，然後找到一種方法來調和，找到共同點，這正是我們正在努力的。”