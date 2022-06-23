英國脫歐兩年後逐步顯示家庭購買力損失慘重

英國/脫歐

根據英國獨立智囊團決議基金會剛剛發表的一項研究的結果表明，英國脫歐將對英國人的購買力造成壓力。英國退出歐盟後，到十年後，工人每年將損失545歐元，或470英鎊。

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據本台今天報道稱，英國脫歐使英國家庭損失慘重。在離開歐盟兩年多後，英國開始看到經濟後果，此前新冠病毒疫情掩蓋了脫歐帶來的購買力下降的影響達數月之久。根據該研究，英國脫歐將影響該國的競爭力，因為英國成為一個更加封閉的經濟體。

在未來十年，英國的生產力將降低，每年約為1.3%。工人也將付出沉重的代價。每人每年的工資將減少545歐元。一些部門將比其他部門受到更大的影響。由於向歐洲市場出口的困難，預計捕撈量將下降30%。

對農業的影響據稱是災難性的。外國勞動力離開後，英國脫歐對農業的影響將是災難性的。目前，每八個空缺工作崗位中就有一個未被填補。農場工人短缺的影響已經顯現，對食品安全和動物福利的影響也是如此。

英國還沒有走出困境。英格蘭銀行預測，到今年年底，房價可能上漲超過11%。在交通部門，英國鐵路工人的罷工在周三的談判未果後於周四今天恢復。據RMT運輸工會要求，除其他事項外，按照通貨膨脹率加薪。