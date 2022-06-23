西巴爾幹國家對歐盟忙於“小竈”照顧烏克蘭入盟有苦澀

歐盟/申請加入/西巴爾幹國家

申請加入歐盟的西巴爾幹國家領導人周四毫不掩飾他們對烏克蘭和摩爾多瓦將可能獲得加入歐盟正式申請國地位的前景心生苦澀。西巴爾幹國家申請加入歐盟，多年來卻被被困在申請加入歐盟的等候廳。申請加入歐洲聯盟還意味着需要經歷嚴厲的各個領域的改革，嚴格符合歐盟成員國的政治經濟社會司法等所有規範要求。

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據法新社今天報道稱，歐盟今天投票表決烏克蘭以及摩爾多瓦獲得申請加入歐盟的正式地位國地位。然而，阿爾巴尼亞總理埃迪-拉馬在抵達布魯塞爾參加歐盟領導人峰會時警告說，烏克蘭人對歐盟授予候選國地位 "不要抱有任何幻想"，因為加入的過程將非常漫長。

他說："如果我沒有記錯的話，北馬其頓已經做了17年的候選人，阿爾巴尼亞也做了8年。比利時首相亞歷山大-德克羅確認，"加入歐盟將需要很長的時間。"

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾在會議開幕式上宣布，歐盟將作出 "地緣政治選擇"，給予烏克蘭和摩爾多瓦候選國地位，並將努力重振與西巴爾幹國家的進程。

德國是西巴爾幹地區最有力的支持者。德國總理朔爾茲說，“他們的公民已經為成為歐盟成員的機會等待了近20年。” 朔爾茨堅持認為，“最重要的是，這一承諾要變得可信。”

但塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)拖着腳步來到布魯塞爾，他說他對峰會 "毫無期待"。

北馬其頓自2005年起成為候選國，黑山自2010年起，塞爾維亞自2012年起，阿爾巴尼亞自2014年起。波斯尼亞-黑塞哥維那和未被五個歐盟成員國承認的科索沃仍然只是 "潛在的候選人"。

歐盟理事會主席米歇爾希望在這個過程中重新 "投入能量"。但是，“堵塞”和“等候”的情況很嚴重。

由於歷史和文化爭端，保加利亞正在否決與北馬其頓的入盟談判。作為一種反擊，保加利亞也在阻止與阿爾巴尼亞的談判，因為阿爾巴尼亞的申請與北馬其頓的申請有關。而親歐洲的基里爾-佩特科夫（Kiril Petkov）的保加利亞政府在周三晚上被一項譴責動議推翻，然而這對解決爭端沒有幫助。

阿爾巴尼亞總理埃迪-拉馬批評說："可恥的是，一個北約國家，即保加利亞，在歐洲後院的戰爭中綁架另外兩個北約國家，即阿爾巴尼亞和北馬其頓，而其他26個國家則坐視不理，提供了一個令人恐懼的無能景象。

塞爾維亞和科索沃之間的爭端阻礙了塞爾維亞的願望。該國總統武契奇明確表示：不會承認科索沃。他譴責歐盟成員國拒絕承認塞爾維亞的領土完整，塞爾維亞認為科索沃是其領土的一部分，塞爾維亞還批評歐盟 "像塞爾維亞維護領土主權一樣"，在捍衛烏克蘭的領土，反對俄羅斯。

但科索沃總統Vjosa Osmani-Sadriu則警告歐盟不要為 "其他行為者 "的影響留下任何空間，因為 "很明顯，他們會利用它"。

俄羅斯、中國、土耳其和海灣國家在該地區的影響力越來越大，該地區的國家的入盟期望因歐盟的拖延而落空。

據外交消息人士說，歐盟峰會上討論的選項包括：科索沃簽證自由化、阿爾巴尼亞和北馬其頓的候選資格脫鉤以及在與烏克蘭和摩爾多瓦相同的條件下給予波斯尼亞和黑塞哥維那候選國地位。

據歐盟一個成員國的代表說，"選擇給予烏克蘭和摩爾多瓦候選國地位是一個非常強烈的政治姿態，但開啟談判的條件仍然會很嚴格苛刻，而且決定需要一致同意。"

法新社說，歐盟領導人將討論由法國總統馬克龍發起並得到歐盟理事會主席查爾斯-米歇爾支持的創建 "歐洲政治共同體 "的提議，以幫助候選人為進入歐盟一體化做好準備。其中將有9個國家，現在再加烏克蘭和摩爾多瓦，其中土耳其也是候選國，而且資格已經有23年了。