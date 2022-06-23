阿爾巴尼亞勸烏克蘭對是否能速得歐盟申請國地位不要太抱幻想

烏克蘭/阿爾巴尼亞/歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克龍和歐洲理事會主席米歇爾2022年6月23日抵達布魯塞爾參加歐盟峰會的圓桌會議。歐盟領導人預計將在周四批准一項給予烏克蘭歐盟候選國地位的提案，這是向成為歐盟成員國邁出的第一步。

阿爾巴尼亞總理埃迪-拉馬今天建議烏克蘭人不要對歐盟能夠快速授予的候選國地位 "抱有希望"，因為加入歐盟的過程將是非常漫長的。此前羅馬尼亞總統約哈尼斯隨法國總統馬克龍德國總理朔爾茲以及意大利總理德拉吉訪問基輔，他曾鼓勵烏克蘭總統澤連斯基不要灰心，因為申請加入歐盟是漫長程序，羅馬尼亞努力與經歷這一程序數十年。

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據法新社今天報道說，阿爾巴尼亞總理稱烏克蘭對申辦速入歐盟應不抱幻想。

歐洲聯盟今天稍晚開會，審議烏克蘭等國申請加入歐洲聯盟資格。會議將以投票進行表決。

阿爾巴尼亞總理埃迪-拉馬周四建議烏克蘭人不要對歐盟授予的候選國地位 "抱有希望"，因為加入歐盟的過程將是非常漫長。

據阿爾巴尼亞總理稱，"北馬其頓已經成為候選國17年了，如果我沒有記錯的話，阿爾巴尼亞也已經有8年了，所以歡迎烏克蘭的等候到來。" 他是在抵達布魯塞爾與歐盟領導人會晤時不無幽默地說道。

拉瑪說，"給烏克蘭的正式申請地位是一件好事。但我希望烏克蘭人民不應有很多幻想。"

因為遭俄羅斯侵略的戰爭打擊與欺凌，烏克蘭申請加入歐盟成為當務之急事件，支持者認為這是力挺烏克蘭的政治上的象徵意義決定。