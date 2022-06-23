入盟申請被批 27國正式將烏克蘭和摩爾多瓦列為候選國 發表時間： 23/06/2022 - 23:06 Les dirigeants des 27 réunis à Bruxelles à occasion d'un sommet européen, le 23 juin 2022 © Ludovic MARIN / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 烏克蘭和摩爾多瓦被接納成為歐盟候選國。歐洲理事會主席米歇爾23日推文寫道：“歐洲理事會剛剛決定把烏克蘭和摩爾多瓦列入候選國”。 廣告 繼續瀏覽後續 烏克蘭駐歐盟大使此前形容，如果順利獲批成為歐盟候選國，對烏克蘭人來說是一支強心針，但承認除非戰爭結束，否則烏克蘭難以真正融入歐盟。 歐盟領導人23日在布魯塞爾舉行峰會，歐盟委員會已開了綠燈，烏克蘭將獲接納成為歐盟候選國，烏克蘭將視之為歷史性的勝利。烏克蘭於今年2月俄羅斯出兵當地後幾日，申請加入歐盟，報道指進度創下紀錄。候選國身分是成為歐盟成員的第一步，法國較早時形容烏克蘭的申請完全獲得共識，但加入歐盟的程序可能需要很多年，並且不能保證成功。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 歐洲聯盟