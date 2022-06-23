27國正式將烏克蘭和摩爾多瓦列為候選國

入盟申請被批

烏克蘭和摩爾多瓦被接納成為歐盟候選國。歐洲理事會主席米歇爾23日推文寫道：“歐洲理事會剛剛決定把烏克蘭和摩爾多瓦列入候選國”。

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烏克蘭駐歐盟大使此前形容，如果順利獲批成為歐盟候選國，對烏克蘭人來說是一支強心針，但承認除非戰爭結束，否則烏克蘭難以真正融入歐盟。

歐盟領導人23日在布魯塞爾舉行峰會，歐盟委員會已開了綠燈，烏克蘭將獲接納成為歐盟候選國，烏克蘭將視之為歷史性的勝利。

烏克蘭於今年2月俄羅斯出兵當地後幾日，申請加入歐盟，報道指進度創下紀錄。候選國身分是成為歐盟成員的第一步，法國較早時形容烏克蘭的申請完全獲得共識，但加入歐盟的程序可能需要很多年，並且不能保證成功。