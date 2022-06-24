一“烏奸”官員在赫爾松遇襲身亡

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯官方報告，俄羅斯控制的烏克蘭南部城市赫爾松佔領當局的一名親俄官員周五今天在一次襲擊中喪生。法新社報道稱，針對俄羅斯佔領當局任命的官員，或是俄羅斯人或是親俄烏克蘭人的此類襲擊在當地越來越多。俄羅斯指責烏克蘭方面組織了這些襲擊。

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據俄羅斯官方告訴俄羅斯塔斯社：俄羅斯控制的烏克蘭南部城市赫爾松一名官員周五今天遇襲擊喪生。俄羅斯官方稱，"這是對文職和軍事管理部門僱員的一次有針對性的攻擊，導致他死亡。

據法新社說，受害者德米特里-薩夫盧申科是赫爾松州體育和青年事務的負責人。他在汽車的爆炸中喪生。

在對烏克蘭發動侵略進攻的最初幾天，俄羅斯征服並佔領了烏克蘭南部的部分地區，包括赫爾松地區，之後俄羅斯軍隊的佔領石頭被阻斷。

最近幾個星期，烏克蘭軍隊在該地區再次發起攻勢，試圖奪回這些失地。同時，對佔領區的俄羅斯安置的官員的襲擊也在增加。

星期三，親俄的喬爾諾巴耶夫卡市政廳廳長在其汽車經過時躲過了炸彈爆炸。

幾天前，即6月18日，赫爾松地區的監獄部門負責人在一次炸彈襲擊中受傷。

俄羅斯佔領當局由支持莫斯科的烏克蘭人和該地區的俄羅斯部隊組成，也因此這些與俄羅斯合作的烏克蘭人被基輔視為通敵者。