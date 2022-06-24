俄羅斯前掌管“核手提箱”武官自宅浴室疑遭槍殺

俄羅斯

據俄羅斯傳出消息，一名曾負責保管俄羅斯總統普京的核手提箱（Nuclear briefcase）的武官遭槍殺，引發外界熱議。俄羅斯官方媒體消息指該武官是酒後自殺。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼署名胡冠廷綜合外媒消息報道稱，53歲的齊明（Vadim Zimin）是俄羅斯聯邦安全局（FSB）的退休上校，自前總統葉利欽（Boris Yeltsin）執政開始，就在克里姆林宮擔任領導人身邊的武官（aide-de-camp），主要負責保護核手提箱。“據信是讓領導人即便遠離指揮中心也能授權發動核攻擊的機密手提箱。”

該消息說，今年4月，普京出席極端民族主義政黨“俄羅斯自由民主黨”（LDPR）黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的葬禮時，就被拍到身邊的齊明（Vadim Zimin）拿着核手提箱。由於俄方不斷放話升級核威脅，普京同框核按鈕公事包的畫面也被外界解讀是對西方提出警告。

該報稱，俄羅斯總統普京自下令揮軍烏克蘭後，有關內部不滿聲浪高漲、計畫推翻普京，甚至執行暗殺計畫等傳聞四起。而日前俄羅斯即傳出，這名曾負責保管普京核手提箱（Nuclear briefcase）的武官遭槍殺，引發外界熱議。

不過，就在20日，齊明被發現在其位於莫斯科州克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）的住家浴室內“無故”遭槍殺。消息說，當時他躺在血泊中，頭部有槍傷，附近放著一把Izh 79-9TM手槍。而案發當天時，其擔任醫師的妻子正在烏俄戰爭前線協助治療俄軍傷員。據消息稱，齊明最近被爆涉嫌收賄接受刑事調查，事發當時他正因相關案件被軟禁。

該報道稱，有俄媒宣稱齊明是在酒後自殺。