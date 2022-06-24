普京沒有強烈回應烏克蘭成加入歐盟正式申請國 但批歐盟威脅侵略俄羅斯

俄羅斯/烏克蘭/歐盟

俄羅斯總統府周五稱歐盟27國決定給予烏克蘭和摩爾多瓦歐盟候選國地位是 "內部事務"，但同時指責西方想對俄羅斯發動戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

克里姆林宮今天說，烏克蘭的歐盟申請事件是 "歐洲內部事務"。據法新社今天報道稱，歐盟的決定是在俄羅斯開始對其烏克蘭鄰國發動軍事進攻的四個月後作出的，俄羅斯部分目的是阻止烏克蘭與西方正在進行的和解靠攏。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫告訴記者："這是歐洲的內部事務，"他指出，對莫斯科來說，“所有這些進程都不會給俄羅斯帶來更多問題。”

俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫則表示，烏克蘭和摩爾多瓦的加入對俄羅斯 "不構成風險"，因為歐盟不是一個軍事聯盟，他並回顧說，普京總統並不反對。

但拉夫羅夫嚴厲批評歐盟和北約想對俄羅斯發動戰爭，就像納粹在他們的時代那樣。拉夫羅夫是在訪問阿塞拜疆時說：“希特勒在他的旗幟下召集了歐洲的大部分國家對蘇聯發動戰爭。”

據拉夫羅夫稱，“今天歐盟和北約正在組建這樣一個當代聯盟，以對抗並在很大程度上威脅對俄羅斯發動戰爭。"

莫斯科認為西方對烏克蘭的武器供應是歐洲人和美國人對俄羅斯發動代理衝突的一種方式。

歐盟27國領導人在周四的峰會上承認烏克蘭和摩爾多瓦這兩個親西方的前蘇聯共和國為申請加入歐盟候選國。該決定標誌着開始一個漫長而複雜的加入過程。

但同樣希望加入歐盟的格魯吉亞仍需進行改革以獲得這一地位。

計畫於周五晚上在格魯吉亞首都第比利斯舉行大型示威活動，以支持這個高加索國家加入歐盟的願望。