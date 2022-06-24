澤連斯基向英國格拉斯頓伯里音樂節的消夏觀眾求支持

烏克蘭/英國

烏克蘭總統澤連斯基周五呼籲聚集在英國格拉斯頓伯里的夏季節日觀眾在面對俄羅斯的入侵時給予烏克蘭支持，因為俄羅斯的入侵破壞了烏克蘭人 "享受自由和這個美好的夏天"的自由。

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據法新社說，預計約有20萬人將參加本周末在英格蘭西南部舉行的傳奇性節日，此前兩屆節日因新冠病毒疫情而被取消。烏克蘭總統澤連斯基請求格拉斯頓伯里音樂節的觀眾在面對俄羅斯的入侵，給予烏克蘭支持。格拉斯頓伯里音樂節的巨大屏幕，給烏克蘭總統澤連斯基視頻講話直播畫面。這面屏幕稍後充滿解放者樂隊音樂會表演畫面。

澤連斯基告訴英國夏季音樂迷，"我們烏克蘭人也希望能像以前一樣生活，享受自由和享受這個美好的夏天。但我們現在不能連，因為發生了可怕的事情：俄羅斯偷走了我們的和平。"

澤連斯基呼籲說，"這就是為什麼我要轉向你們，請求你們支持。在格拉斯頓伯里這些天最大的自由聚會，我請你們讓所有自由受到威脅的人分享你們這種自由享受到美好感覺。"

據這位烏克蘭領導人說："傳播有關俄羅斯戰爭的真相，幫助那些因戰爭而被迫逃離家園的烏克蘭人，（......）並向你們認識的所有政治家施加壓力，幫助恢復烏克蘭的和平。"

法新社說，烏克蘭總統澤連斯基已經在世界各地的議會或戛納電影節等文化活動中發言，動員國際社會，呼籲支持烏克蘭。

在周五的格拉斯頓伯里音樂節上，流行歌手Billie Eilish將成為最年輕的獨唱藝術家，年齡只為20歲。周六，前披頭士樂隊的保羅-麥卡特尼將在慶祝他的80歲生日僅一周後進行表演，成為該音樂節最年長的音樂家，也是音樂節的頭條新聞。