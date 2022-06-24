烏克蘭軍方下令撤離塞維羅多涅茨克 戰鬥未停

烏克蘭/俄羅斯

在歐盟認可基輔的入盟申請後的第二天，烏克蘭軍隊已經命令他們的部隊撤出塞維羅多涅茨克市，這個東部的戰略要塞已經被俄羅斯軍隊無情炮轟了數個星期。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭軍隊在烏克蘭東部城市塞維羅多涅茨克後撤。據塞維羅涅茨克所在的盧甘斯克州州長今天上午在電報群Telegram上說，"烏克蘭武裝部隊被迫從塞維羅涅茨克撤出。烏克蘭部隊已經下達撤退命令。

據他解釋說：“留在幾個月來不斷遭到炮擊的陣地上已經沒有意義了。在持續不斷的炮擊中，這座城市幾乎完全變成了廢墟。”

州長指控，“所有基本的基礎設施都已被摧毀。90%的城市建築被破壞，80%的民居房屋被炸爛。”

被俄羅斯軍隊轟炸了數周的塞維羅涅茨克是俄羅斯軍隊征服整個烏克蘭東部頓巴斯計畫的關鍵一步，頓巴斯是烏克蘭東部的一個工業盆地，但自2014年以來已經部分被親俄分離主義分子佔領。

俄羅斯軍隊於2月24日入侵烏克蘭，自3月下旬從基輔附近撤軍，此後一直將軍事攻擊集中在東部和南部地區。

雖然烏克蘭總統澤連斯基仍預測將 "穩操勝券 "地戰勝俄羅斯軍隊，但當地州長在周四晚上就暗示將從塞維羅涅茨克撤軍。州長稱，"在不間斷的炮擊下，我們遭受了太多的人員死傷，應有必要撤退。"

該州長每天提供頓巴斯軍事戰況最新情況。他說，"在塞維羅多涅茨克的工業區Azot，仍有568名平民在當地避難所，這是該市唯一仍在烏克蘭手中的地區。

親俄分離主義分子的一名代表安德烈-馬羅奇科今天在電報群Telegram上說，赫爾斯克-佐洛特地區的所有村莊都在俄羅斯或親俄派的控制之下，該地區位於塞維羅涅茨克的姐妹城市利西昌斯克以南幾公里處，就在頓涅茨河對面。一段視頻顯示，一名身穿軍裝的男子用一面印有錘子和鐮刀的紅旗取代了佐洛特市政廳上帶有佐洛特紋章的烏克蘭國旗。

頓巴斯的另一個省份頓涅茨克的省長帕夫洛-基里連科（Pavlo Kyrylenko）周四告訴法新社，在他管理的地區，"沒有一個城鎮 "的居民是 "安全的"，因為那裡的戰鬥太激烈了，這表明了烏克蘭在戰區遭遇管理控制困難。

不過，最近幾周，烏克蘭軍隊在該地區再次發動攻勢，試圖奪回入侵開始時輸給俄羅斯人的領土。

俄羅斯還連續幾天加強了對大城市哈爾科夫（北部）的攻勢。法新社在現場的一個採訪小組在夜間聽到了市中心的巨大爆炸聲，並在早上發現哈爾科夫理工學院被數枚導彈擊中。蘇聯式建築大樓的所有窗戶都被炸爆了，一個巨大的鋼筋混凝土造的體育館也被摧毀。

據當地消息說："俄羅斯軍隊認為那裡可能有一些軍事設施，但事實並非如此。

法新社沒有看到記者可以進入的大樓內有任何軍事裝備。在大學的大廳里，兩個裝有活魚的水族箱在廢墟中倖免被炸到。