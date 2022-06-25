德國提高聲調指控俄羅斯用饑荒威脅綁架世界

烏克蘭/俄羅斯/糧食危機

德國在柏林舉行的旨在為烏克蘭戰爭造成的糧食危機尋找 "解決方案 "的會議上，指責俄羅斯利用饑餓 "作為戰爭武器"，將 "整個世界作為人質"。據法新社消息說，土耳其正試圖允許通過黑海恢復糧食運輸。據土耳其國防部稱，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國之間關於糧食的四方會談可能 "在未來幾周 "在土耳其舉行。

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據法新社說，這次會議的主題是 "團結起來促進全球糧食安全"。這一會議是在周日起在德國巴伐利亞舉行的七國集團領導人峰會之前舉行。來自40個國家的部長出席了會議，包括美國和受危機嚴重影響的國家，如尼日利亞、突尼斯和印度尼西亞。

據德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克說，莫斯科故意將饑餓作為戰爭武器，並將整個世界作為人質。她警告饑餓的海嘯可能襲擊某些國家。

俄羅斯對烏克蘭的入侵，包括對黑海港口的封鎖，正在推動食品價格上漲，並促成了全球通脹的飆升。

德國外長說，該會議旨在 "提出解決方案"，例如通過通往黑海的替代路以加快烏克蘭的糧食出口。

討論的重點還包括增加對受影響最嚴重國家的援助。不過這次活動沒有被稱為捐助方會議。

俄羅斯否認曾阻止貨船通過，並指責是西方的制裁促成了糧食危機。

但美國國務卿布林肯反駁回答說，這種說法站不住腳。布林肯稱，"自從我們對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁的第一天起，我們就把食品、化肥以及與它們的運輸有關的任何東西排除在這些制裁之外。" 布林肯是在晚上的新聞發布會上作上述回答，

德國外長說，"俄羅斯出口的小麥數量與前一年差不多，所以俄羅斯關於七國集團制裁是世界糧食價格上漲的原因的說法是完全沒有根據的，"Baerbock在當天早些時候說，俄羅斯可以 "讓糧食通過敖德薩流出，或者直接停止這場戰爭，但我們正在絞盡腦汁尋找替代路線"。

德國外長指出，這些替代路線可以通過波蘭，但 "我們有改變軌道的困難，這可能反而需要更多時間。" 德國外長貝爾博克說，"這就是為什麼我們選擇經由羅馬尼亞的路線，因為我們可以增加那裡的內陸水路數量。"

據法新社消息，土耳其正試圖允許通過黑海恢復糧食運輸。據土耳其國防部稱，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國之間關於糧食的四方會談可能 "在未來幾周 "在土耳其舉行。