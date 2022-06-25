拜登啟程來歐洲高舉抗擊普京不倦大旗也不忘警惕中國

美國/拜登/北約/G7

美國總統拜登周六啟程前往歐洲，他打算在那裡進一步鞏固西方反對俄羅斯的隊伍。拜登將出席明天在德國南部舉行的七國集團峰會，然後是下周在馬德里舉行的北約峰會。美國為歐洲峰會定調追責俄羅斯，協調對抗中國。

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美國總統拜登赴歐洲加強鼓舞西方反對普京的隊伍。負責協調白宮戰略問題溝通的約翰-柯比星期四說，拜登此行是在 "大西洋兩岸團結的一個關鍵時刻 "成行的。柯比稱，在七國集團以及北約峰會上，"你們將清楚地看到，美國總統從一開始就打算重振我們的聯盟和夥伴關係，這使我們能夠在會議上 "對俄羅斯嚴肅追責"。

據法新社說，白宮官員柯比還說，拜登還打算向盟友們表明，團結起來對付俄羅斯和對抗中國是相輔相成的，此二不是對立的目標。

華盛頓為七國集團設定了三個主要目標：進一步增加對莫斯科的壓力；為解決能源和食品價格飆升提出具體建議；以及與發展中國家啟動基礎設施方面的夥伴關係。這最後一點是對中國在世界各地的巨大投資的回應。

法新社說，在北約，美國和盟友希望創建一個新的 "戰略概念"，這將是第一次鎖定中國帶來的挑戰。

白宮迄今對西方國家對烏克蘭戰爭的任何厭倦情緒置之不理，這場戰爭顯現要持續下去，而且還讓西方民眾付出了代價：約翰-柯比說，"我們沒有看到北約內部有任何斷裂和裂痕"。柯比說，"每個國家都有輿情，每個國家都有自己的關切，爭論應該準備做什麼或不準備做什麼。他說：“但歐美聯盟從未如此強大。”

法新社說，然而，離開美國的是一個被內政削弱的拜登。周五，現在激進保守的最高法院推翻了墮胎權，這讓拜登在國內的迴旋餘地有限。不確定的經濟形勢和高通脹率正在危及他在11月中期選舉中挽救國會中微弱的民主黨多數的機會。

共和黨保守派的壓倒性勝利將引發未來美國國會對烏克蘭重大新支出計畫的支持問題。迄今為止絕大多數共和黨人都贊成對俄羅斯採取強硬對策。