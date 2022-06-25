挪威奧斯陸一同性酒吧遭槍擊 初步定性恐怖襲擊

挪威/同性酒吧遭槍擊

挪威首都奧斯陸一夜之間發生槍擊事件，造成2人死亡，21人受傷。挪威負責反恐工作的挪威國內情報局接手調查，以 "伊斯蘭恐怖主義行為 "處理。法國總統馬克龍周六呼籲 "面對仇恨 "和 "伊斯蘭恐怖分子的野蠻行為 "，歐洲要團結一致。一名嫌疑人在襲擊發生後不久被捕。

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奧斯陸昨夜今晨槍擊案被視為 "伊斯蘭恐怖主義行為。據法新社稱，挪威負責反恐工作的挪威國內情報局（PST）周六表示，它將奧斯陸市中心一家同性戀酒吧附近一夜之間發生的致命槍擊事件視為 "伊斯蘭恐怖主義行為 "處理。該部門負責人羅傑-伯格（Roger Berg）在一次新聞發布會上說，在造成2人死亡、21人受傷的襲擊發生後不久，已鎖定一名嫌疑人，該嫌疑犯 "有長期的暴力和威脅歷史"，挪威國家安全局 "自2015年以來就一直在關注該嫌疑犯的激進化 "和他 "在一個伊斯蘭極端主義網絡 "中的成員身份。

奧斯陸警方早些時候曾介紹說，嫌疑人是一名42歲的伊朗裔挪威人，為國家安全局所熟知，但也因輕度犯罪而聞名。

據伯格說，情報部門上個月曾與他約談，但不認為他有 "暴力意圖"。他說，PST也意識到 "他的心理健康有困難"。

情報部門也提高了挪威受恐怖威脅的程度，並稱這種情況 "非同尋常"。

針對挪威首都奧斯陸昨天夜間發生槍擊事件，法國總統馬克龍周六呼籲 "面對仇恨 "和 "伊斯蘭恐怖分子的野蠻行為 "時要團結一致。據馬克龍在推特上說，奧斯陸昨晚被一名伊斯蘭恐怖分子的野蠻行為所打擊。“我向受害者和他們的家人，向受傷者，向挪威人民表示衷心的慰問。”

馬克龍說：“面對仇恨，我們將永遠團結在一起更加強大。”

法國內政部長傑拉爾德-達爾曼（Gerald Darmanin）周六要求各省長在法國各地舉行的 "自豪遊行 "中加強對男女同性戀、雙性戀和變性者集會的安保。