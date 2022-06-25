法國解密馬克龍與普京侵烏掀戰四天前對話內容

烏克蘭/俄羅斯/法國/馬克龍

俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭四個多月後戰火膠着。俄羅斯能夠贏得這一場侵略戰爭嗎，引起世界懷疑。除了烏克蘭總統澤連斯基堅定認為他的國家最終將獲得全部勝利，侵略者終將失敗卻是歷史事實。這場戰爭開打前，法國總統馬克龍試圖苦口婆心，但是失敗了。法國媒體下個星期四推出專題節目，完整揭露馬克龍與普京圍繞戰爭議題的唇槍舌彈但歸於斡旋失敗的內容。

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據法新社報道，當馬克龍與普京會談以避免戰爭時，普京卻心不在焉地說，"說實話，我想去打冰球（......）現在我在體育館和你說話。" 普京如上回答馬克龍。法新社說，馬克龍還提議普京與拜登舉行首腦會議：這種超現實的電話交流結局發生在俄羅斯在烏克蘭的侵略攻勢開始前四天。

這9分鐘的對話，就像未發表的一樣引人入勝，是紀錄片《一位總統、歐洲和戰爭》的核心內容，該片由Guy Lagache署名，講述了過去六個月愛麗舍宮的外交後台，將於下周四晚上在法國第二頻道播出。

2月20日星期日上午，鏡頭停在法國總統的外交顧問博納身上，他在巴黎愛麗舍大街2號的辦公室里有三名女性工作人員。幾天前前後腳訪問了莫斯科和基輔的法國總統馬克龍已經開始進行最後的調解，試圖防止戰爭。愛麗舍宮外交小組的四名成員正從遠處關注他們的 "老闆 "總統與克里姆林宮主人普京的電話交談。

法新社的報道稱，馬克龍顯得很堅定，具有進擊性，有點焦躁，但很果斷。普京不依不饒，惱羞成怒。普京說，"仔細聽我說，"在俄羅斯一些禮貌性的公式背後，普京有諷刺，甚至憤世嫉俗的情緒從未遠離過普京。

法國總統開始談話，沒有迂迴："我希望你首先給我你對形勢的解讀，可以以相當直接的方式，就像我們倆一樣，告訴我你的意圖是什麼？"

普京說，“我還能說什麼呢？” 普京反駁，他指的是本應給烏克蘭東部帶來和平的明斯克協議，自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，親俄分裂分子一直在那裡活動。他指責烏克蘭總統澤連斯基說他想獲得核武器。

馬克龍的外交顧問博納評論說，"不，這是胡說八道。"

馬克龍說，“事實上，我們親愛的同僚澤連斯基沒有做任何事情（來實施它們）。”

根據紀錄片的翻譯，普京在提到烏克蘭總統時攻擊道：“他對你撒謊。”

克里姆林宮的主人指責他的法國同僚想要 "修改協議"，並要求考慮烏克蘭東部分離主義者的和平建議。

馬克龍對他的對話者普京的示威表示異議："我不知道你的律師在哪裡學的法律。我只是看着文本，並試着應用它們！"。

普京再次提出指控，對分離主義分子不被聽取的事實表示遺憾。

法國總統說："我們對分離主義分子的建議不屑一顧。" 馬克龍說，“協議中沒有規定這些建議。”

法新社說，但愛麗舍宮也扮演着調解人的角色。馬克龍提議召開所有各方的會議。"我要對澤連斯基提出這個要求。"馬克龍這樣堅持說。馬克龍說，“電話線上的氣氛非常緊張。我昨天真的呼籲澤連斯基冷靜下來。”

馬克龍承諾：“我將再次告訴他，讓每個人都冷靜下來，在社交網絡中冷靜下來，讓烏克蘭武裝部隊冷靜下來。”馬克龍邀請他的俄羅斯同僚對預先部署在與烏克蘭邊境的俄羅斯部隊採取同樣的做法。"

馬克龍還警告說：“在未來的幾個小時和幾天里，不要向任何挑釁行為屈服。”

馬克龍終於切入了他的呼籲，說服普京同意與美國人喬-拜登在日內瓦會面，試圖在峰會上緩和局勢。

普京對此不是很熱情，對確定日期的想法更是不以為然。但馬克龍堅持說，"最重要的是，我們必須提前準備這次會議。" 馬克龍終於讓普京在原則上同意了與拜登舉行會議。

法新社說，在這之後，愛麗舍宮將宣布未來的拜登-普京峰會將不會舉行。

馬克龍在電話結束前對普京說，"我們保持着實時的聯繫。只要有事情，你就給我打電話。" 普京用法語回應道，"我感謝你，總統先生。"

四天後，馬克龍苦不堪言。馬克龍在蓋-拉加什的鏡頭前毫不掩飾地說道，"我們沒有說服他，他入侵了烏克蘭"。

馬克龍說，"我以為我們可以找到（......）信任，進行理性討論，與普京一起向前邁進。" 此話是馬克龍6月16日在訪問澤連斯基後於返回法國的火車上說的。馬克龍還說，隨着俄羅斯軍隊的侵權行為，特別是在布查的侵權行為，侵烏戰爭在道德層面已經邁出了不可逆轉的一步。據馬克龍說，"我後來和普京說話就少了很多"......