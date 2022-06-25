澤連斯基：烏克蘭不是勢力範圍或緩衝地帶，而是歐盟國家未來的平等夥伴

烏克蘭/歐洲/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)6月24日與烏克蘭最高拉達主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）和總理什梅加爾（Denys Shmyhal）發表了聯合視頻講話。就該國日前正式獲得歐盟候選國地位，澤連斯基表示：“今天，人們認識到了這一點。烏克蘭不是橋樑，不是西方和俄羅斯之間的氣囊，不是歐洲和亞洲之間的緩衝區，不是勢力範圍，不是‘灰色’地帶，不是過境領土。不是獸人和精靈之間的邊界。”

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澤連斯基在講話中說：“120天前，俄羅斯對我們發動了一場全面的戰爭。120天以來，烏克蘭和她的人民一直在英勇地捍衛他們的土地和自由。他們正在擊退世界上最龐大的軍隊之一。這個侵略者，其人口是我們的三倍，面積是我們的近30倍。因此，我們鬥爭的120天中的每一天都是歷史性的。但這一天很特別，烏克蘭已經正式獲得了加入歐盟的候選國地位。多年來，我們從許多政治家那裡聽到了許多關於通往歐洲的路線以及這一路線的戰略重要性的聲明。我們不是政治家，我們也沒有從政多年，所以我們已經從聲明轉向行動，從夢想到行動。而在2月28日，烏克蘭申請加入歐盟。烏克蘭是未來至少27個歐盟國家的一個平等夥伴。”

澤連斯基談到：“在班科瓦（Bankova）大街，在烏克蘭總統辦公室，在工事和沙袋中間，在空中警報的停頓中，我們簽署了一份文件。許多人都持懷疑態度，認為烏克蘭（加入歐盟）的機會是虛幻的。但我們都團結起來了。烏克蘭團結起來了。而世界看到了我們的獨特之處：他們越不相信我們，我們的表現就越好。我們沒有說成千上萬的話語，成千上萬的關於加入歐盟的口號，而是填寫了數千頁的歐盟委員會的調查問卷。其他國家花幾年時間做的事，我們在幾周內就完成了。”

澤連斯基說：“在布魯塞爾舉行的首腦會議上，歐盟27個成員國的領導人通過了一項正式決定。烏克蘭獲得了加入歐盟的候選國地位。而今天我想為大家誠實、清楚、全面地給出一系列的答案。請填寫我們的調查問卷。用人類的語言解釋到底發生了什麼，為什麼它如此重要。這對我們意味着什麼，這對烏克蘭意味着什麼？這意味着什麼，對歐洲意味着什麼？接下來怎麼辦？我們將做什麼？我們的合作夥伴對我們有什麼期望？我們對合作夥伴的期望是什麼？作為一個社會，我們對你們的期望是什麼？以及為什麼我們一定會成功？”

澤連斯基表示：“首先，候選國地位不僅僅是一個新的步驟。這是一個新的高度。不是一個新的段落，不是一個新的頁面，甚至不是一個新的章節。這是烏克蘭歐洲一體化歷史上的一個新篇章，我們今天開始書寫。而從今天起，這本書除了一個選項，沒有其他選項。烏克蘭將在未來成為歐盟的一員。到今天為止，這在官方層面上是固定的，候選國地位是大多數國家（加入歐盟）都經歷過的一個強制性步驟。這是一個不折不扣的節點。這不僅僅是一個新的名字或一個新的標誌。這是一個新的地位和一個新的形象。”

澤連斯基說：“今天，這得到了認可。烏克蘭不是橋樑，不是西方和俄羅斯之間的氣囊，不是歐洲和亞洲之間的緩衝區，不是勢力範圍，不是‘灰色’地帶，不是過境領土。不是獸人和精靈之間的邊界。烏克蘭是未來至少27個歐盟國家的平等夥伴。”

歐盟國家元首和政府首腦23日決定授予烏克蘭和摩爾多瓦歐盟候選國地位。不過，現如今距離烏克蘭正式成為歐盟成員國仍有長達數年的程序需要通過。對此，澤連斯基在周五晚稍後的講話中強調：“從今天早上到現在，電視、廣播、互聯網上都在討論這意味着什麼，烏克蘭必須滿足哪些條件，滿足這些條件有多難，需要多少年……在這一天，我想說以下的話。讓我們至少歡呼一下。以一種安靜、謙虛的方式，默默地，但要歡欣鼓舞，為我們自己，為我們親愛的國家。讓我們感受這一刻，感受這一刻的滋味。”

澤連斯基說：“想象一下征服珠穆朗瑪峰的情景。你到達了倒數第二步。你沒有環顧四周，甚至沒有吸一口氣，談論進一步的登頂之路，征服最後的1848米將是多麼困難。瞬間我們就忘記了，貶低了自己的成功。也許我們應該先回憶一下，我們已經走過了7000米？讓我們不要以談論我們的成就為恥。讓我們不要成為一個記憶力短淺和自卑的民族。我們說：烏克蘭已被授予歐盟候選國地位。讓我們說：烏克蘭已經獲得歐盟候選國地位。它從天而降嗎？我們不是承受了很多，做了很多嗎？”

澤連斯基表示：“今天我們重點討論歐盟的七個要求。是的。這是真實存在的。但是它嚇到我們了嗎？不，因為在這之前，我們成功地完成了數百項（要求）。讓我們不要忘記這一點，不是為了吹噓，而是為了相信我們一定會克服這條道路。我們已經走過了7000米，所以我們不會停滯不前——我們將到達我們的珠穆朗瑪峰。讓我們至少談一談，不要談等待我們的是什麼，而是談我們設法做了什麼。因為，忘記了這一點，我們就低估了這一步的意義。”

澤連斯基回顧說：“曾有一段時間，我們不能在晚上買到票，在（第二天）早上就飛往歐洲。我們要排着隊，文件、簽證等等。記得嗎？一堆我們帶在檔案里的文件，這些文件是所有政府機構的官員都需要的，他們不向我們報告，也不提交電子報關單。高級官員，對他們的控制既沒有特別的機構也沒有特別的法庭。享有豁免權的議員。不能被彈劾的總統。不能隨便購買的土地。聽起來很狂野？”

澤連斯基說：“這似乎與我們沒有關係，不是嗎？它確實是存在過的。而且就在不久之前。但我們改變了一切：私有化、土地改革、開放名單投票、權力下放、國家反腐敗委員會、反腐敗法庭、行政服務中心、公共服務在線……。”

澤連斯基說；“已經做了很多。確切地說是實幹! 讓我們不要忘記這一點。讓我們為自己感到驕傲，尊重我們自己。我們還擊退了俄國人。而且我們會贏。因為當我們尊重自己時，就會得到別人的尊重。不要為莫斯科受到的一記耳光而歡欣鼓舞，要為烏克蘭的掌聲而自豪。這就是為什麼我希望看到我們在一個家庭里。讓獲得歐盟候選國地位激勵你。我們應該得到它，實現了它。請微笑吧。願上帝給我們所有人一個安靜的夜晚。好了，明天又是一場戰鬥。帶着新的力量。帶着新的翅膀。榮耀歸於烏克蘭!”