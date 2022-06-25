烏克蘭軍隊撤出北頓內茨克雖敗猶榮 澤連斯基促速得重炮軍援

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯傾全部軍力圍打烏克蘭東部盧甘斯克地區，志在完全奪下控制權。烏克蘭軍隊堅守數個星期，損傷嚴重，決定撤離。面對世界第二大軍隊的侵略與軍事壓力，不成比例的烏克蘭卻頑強抵抗，挫敗俄羅斯戰略部署，戰爭4個月後，撤出部分戰場，英雄氣概未減，戰術上也雖敗猶榮，尤其是俄羅斯依仗強大的導彈火箭，將所有戰地城市村鎮炸成廢墟，守衛地盤失去當下必要與意義。但烏克蘭方面心生委屈，加大敦促西方提供所需重型武器，以能打一場縮小不對稱軍火比例的保衛戰。

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烏克蘭東部北頓內茨克遭俄軍轟成廢墟，烏克蘭決定撤出部隊。據前線消息，烏克蘭已經完成部隊撤離。

烏克蘭東部盧甘斯克州長昨天宣布烏克蘭軍隊撤退消息。稱在這個東部城市戰場上與俄羅斯激戰數周後，將不得不從北頓內茨克撤退。他說，「持續留在幾個月來遭到無情炮擊的位置上是沒有意義的。」他說，由於持續不斷的轟炸，這座城市「幾乎變成瓦礫堆」。他說：「所有關鍵的基礎建設都已被摧毀。90%的城市遭到破壞，80%的居民房屋被炸爛。」

法新社說，奪取頓巴斯（Donbas）地區的北頓內茨克一直是俄羅斯的主要目標，因為他們試圖佔據烏克蘭東部的大片地區。

烏克蘭在北頓巴斯的塞維羅涅茨克撤軍後，正在敦促西方盟友最終給予它與俄羅斯軍隊 "平等的火力"，以 "穩定 "頓巴斯的局勢。

烏克蘭武裝部隊總司令瓦列里-紮盧茲尼在其Facebook頁面上報告了與美國同行馬克-米利將軍的電話交談，他說，“我強調了與敵人實現火力均等的必要性，這將使我們能夠穩定盧甘斯克這一最受威脅地區的局勢。”

烏克蘭一再呼籲盟友國家提供更多重型武器，以對抗俄羅斯的火力，特別是在頓巴斯，這是該國東部的一個工業區，自2014年以來已經部分被親俄分離主義分子控制，莫斯科發誓要徹底征服該地區。

據軍事專家稱，俄羅斯這些大規模的轟炸或終於使烏克蘭士兵屈服，但不一定能從根本上改變當地的局勢。據軍事觀察，烏克蘭部隊已經筋疲力盡。一位不願透露姓名的法國高級軍官解釋說：“他們遭受了可怕的損失，有幾個營的兵力被完全消滅。”

但烏克蘭東部戰爭走勢沒有改變。據軍事專家認為，"總體上漫長的戰爭遠景幾乎沒有改變，"愛沙尼亞塔爾圖大學的研究員伊萬-克雷茲告訴法新社，"烏克蘭撤軍可能是事先計畫好的，可以看作是戰術性的，"他強調說，烏克蘭軍隊的抵抗使基輔鞏固了後方安全。

美國五角大樓的一名美國官員在匿名的情況下說，烏克蘭部隊 "正在進行專業和戰術性的撤退，以強化他們將能夠更好地捍衛的陣地"。

基輔現在預計將對鄰近塞維羅多涅茨克的利西昌斯克鎮發動新的攻勢，該鎮幾乎被俄羅斯軍隊包圍，俄羅斯軍隊每天都在蠶食周圍的領土。

盧甘斯克州長說，里西昌斯克西南約20公里處的Mykolayvka鎮已在俄軍手中，俄軍現在正試圖 "征服 "鄰近的Guirske鎮。在部分無水、無氣、無電的里西昌斯克市入口處，士兵們正在挖掘戰壕。再往南，另一個頓巴斯省頓涅茨克州的州長帕夫洛-基里連科周四告訴法新社，該地區 "沒有一個城鎮是安全的"，因為戰鬥太激烈了。

在相對於前線的後方的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），當地軍隊醫院外的一名自稱叫沃洛季米爾（Volodymyr）的士兵證實了數周來從前線運來了大量傷員。他描述了戰爭的慘烈，他說，“我在這裡看到的人都非常愛國，我不會說我們是炮灰。” 他還說："我們擁有打仗衛國所需的一切，但缺少的就是武器。"