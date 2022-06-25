烏東重鎮北頓涅茨克市長：俄軍已佔領全市

撤出北頓涅茨克

烏克蘭北頓涅茨克（Sievierodonetsk）市長斯特約克表示，俄軍經過數周戰鬥和砲擊後，現已完全佔領這座具戰略重要性的前線城市。俄軍還佔據了阿佐特化工廠。抵抗人士對路透社記者表示，800名曾在這家工廠躲避的平民被疏散。

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斯特約克（Oleksandr Stryuk）在烏克蘭全國電視節目中說：“本市現在已被俄軍完全佔領，他們正設法建立他們自己的秩序。就我所知，他們已派任某類指揮官。”

北頓涅斯克被莫斯科佔領的城市將是俄羅斯征服烏克蘭東部計畫的關鍵一步。烏克蘭軍隊接到命令，於 2022 年 6 月 24 日撤出該市，這是歐盟確認基輔候選資格的第二天。

事實上，向後撤，無論多麼具有象徵意義，都是必要的，否則會被包圍起來。幾天來，莫斯科軍隊在盧甘斯克這個地區取得了重大突破。一名親俄分裂分子的代表說，經過數周的戰鬥和炮擊，烏克蘭軍隊即將被切斷陣線。

這次征服西維耶多涅茨克，其中所有重要的基礎設施已經被摧毀，對於正在接近呂西昌斯克的俄羅斯軍隊來說是重要的一步，呂甘斯克是盧甘斯克這個地區的最後一個主要城市，仍在逃離莫斯科。俄羅斯軍隊的目標很明確：繼續轟炸和打擊，準備攻擊頓涅茨克地區的斯洛文斯克和克拉馬托爾斯克鎮，這兩個據點目前由烏克蘭軍隊控制。

即使烏克蘭從西維耶頓涅茨克撤軍是意料之中的，這也是基輔自 4 月 19 日莫斯科在頓巴斯正式發動攻勢以來遭受的最沉重打擊。烏克蘭付出了沉重的代價。一些消息來源提到每天有 200 到 300 名烏克蘭士兵喪生。英國廣播公司談到某些日子有 500 人死亡。因此，面對這場大屠殺，烏克蘭決定進行戰略撤退，以免遭受與馬里烏波爾戰役相同的命運，當時被圍困的基輔士兵不得不投降。

而且，在該國東部的這一地區，烏克蘭軍隊離他們的補給線很遠，不像俄羅斯人，他們的邊界很近。因此，克里姆林宮部隊可以依靠永久供應，特別是在彈藥方面。這就是烏克蘭人所缺乏的，被俄羅斯大炮和航空的火力所破壞。

基輔的軍隊現在寄希望於西方盟國經常要求的重型武器的到來，例如美國的希馬爾型多管火箭發射器。但不確定這是否足以擊退莫斯科的進攻，這似乎是為了征服盧甘斯克地區。之前，也許是頓涅茨克，事實上，這將封印它在頓巴斯的進攻。