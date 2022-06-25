美國不被認為烏克蘭從塞維羅涅茨克撤退是戰敗

烏克蘭/俄羅斯

美國淡化了烏克蘭軍隊從戰略城市塞維羅多涅茨克撤退的影響，五角大樓一名高級官員強調說，俄羅斯為這一非常小的收穫付出了很大的代價。

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據法新社報道稱，華盛頓淡化烏克蘭從塞維羅涅茨克守城陣地撤退的說法。美國國防部這位要求匿名的高級官員告訴記者，烏克蘭部隊正在做的是，"在他們能夠更好地保護自己的位置上鞏固他們的實力與陣地"。

據這名官員周五說，"俄羅斯軍隊只是在一寸一寸地佔領烏克蘭領土。" 她還說。“我認為，重要的是要考慮這個非常小的收益給俄羅斯帶來的多麼大的代價。”

周五上午，東部盧甘斯克省省長謝爾蓋-蓋達伊在Telegram上宣布，烏克蘭武裝部隊 "被命令 "撤出塞維羅涅茨克，佔領該城，是俄羅斯軍隊征服要整個頓巴斯計畫的關鍵一步。

雖然根據一些估計，俄羅斯現在控制了20%的烏克蘭領土，但美國國防部官員表示，她不想低估烏克蘭在領土和生命方面的損失。她說："在說俄羅斯正在取得非常漸進的進展時，我不想淡化俄羅斯侵佔烏克蘭的領土或對烏克蘭主權的嚴重侵犯。"

這位五角大樓官員指出："儘管如此，你必須將俄羅斯取得的有限成果與俄羅斯最初的計畫進行比較，俄羅斯最初的計畫是到此刻俄羅斯軍隊已經拿下基輔，並完全佔領烏克蘭。"