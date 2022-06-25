英國約五萬鐵路工人繼續大罷工

鐵路工人罷工

英國三天大罷工讓整個鐵路網癱瘓。勞資雙方周一進行的最後一輪談判宣告破裂，英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）的五萬多名工會會員在周二、周四和周六進行罷工。這是英國30多年來規模最大的一次罷工行動。

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RMT秘書長林奇說，地面列車運營商和倫敦地鐵公司提出的薪金增幅低於通脹率，“完全不可接受”。

英國交通部長沙普斯周一在國會強調，政府會盡一切努力把鐵路工人罷工所造成的“嚴重干擾”降到最低。

他說：“預計約20%的既定服務將會運作，以為關鍵員工、主要人口密集中心及關鍵貨運提供服務。”

現在正值英國的考試季節，鐵路工人罷工也對準備參加會考的大量學生造成許多不便。

鐵路運營商警告稱，這整個星期的鐵路服務勢必受影響，即使是繼續運作的列車服務也不得不縮減穿行趟次。

為RMT工會會員的倫敦地鐵工人周二也舉行24小時停駛行動。工會堅稱罷工是必須採取的行動，因為工資未能跟上英國的通脹步伐。

英國通脹已達到40年來的最高水平，而且還在繼續上漲。

在瑞安航空，西班牙、葡萄牙和比利時的幾個空姐和空姐工會呼籲從周五開始停止工作。意大利和法國瑞安工作人員從25日開始罷工。據比利時機場發言人稱，只有 41% 的瑞安航空航班能夠在周六起飛，而在周五和周日之間，該公司不得不取消 127 個航班。