馬克龍與普京電話備忘錄：4天後普京下令侵略烏克蘭

法國/俄羅斯/烏克蘭/馬克龍/普京

法新社公布法國總統馬克龍今年2月20日與俄羅斯總統普京的電話通話內容全文。法國電視二台下星期四推出專題節目，報道法國總統馬克龍如何試圖斡旋俄烏紛爭並阻止普京發動戰爭。當時美國已經多次以及明確警告俄羅斯將對烏克蘭發動侵略戰爭。馬克龍數日後承認斡旋失敗。

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法新社發布馬克龍在烏克蘭戰爭前四天與普京的電話會談內容。

法新社署名Valérie LEROUX的報道稱， 以下是法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在烏克蘭戰爭前的最後一次電話交談的逐字記錄，該節目將於周四在法國電視二台播出的紀錄片中介紹。

電話內容顯示馬克龍與普京都互相以名直呼。普京稱呼馬克龍為埃馬紐埃爾，而馬克龍則稱呼普京為弗拉基米爾。

馬克龍：

自從我們上次談話以來，緊張局勢一直在加劇，你知道我對繼續對話的承諾和決心。我希望你先把你對情況的解讀告訴我，也許用一種相當直接的方式，就像我們倆一樣，告訴我你的意圖是什麼。之後，我想試着看看是否還有有用的行動可以採取，並向你們提出一些建議。

普京：

我還能說什麼呢？你可以自己看看發生了什麼事。你和朔爾茨總理告訴我，澤連斯基已經準備好做出姿態，他已經準備好了執行明斯克協議的規定（......）事實上，我們親愛的同僚澤連斯基什麼都沒做。他在對你撒謊（......）我不知道你是否聽到了他昨天的發言，他說烏克蘭應該有機會獲得核武器。

（法新社加插了馬克龍的外交顧問Emmanuel Bonne對普京的評論：不，那是胡說八道。）

我也聽到了你在2月8日基輔的新聞發布會上的評論。你說，必須修訂明斯克協議，我引用一下，"以便它們能夠適用"。

(馬克龍的顧問："不，他沒有這麼說"，"我會告訴他不要和他討論細節問題"）。

馬克龍：

弗拉基米爾，首先有一點，我從來沒有說過明斯克協議應該被修改。我既沒有在柏林說過，也沒有在基輔說過，更沒有在巴黎說過。我說，應該應執行這些協議，應該尊重這些協議，我對過去幾天的解讀和你不一樣。

普京：

聽着，埃馬紐埃爾，我不明白你對分離主義者的看法。至少，在我們的堅持下，他們做了一切必要的工作，與烏克蘭當局展開建設性的對話。

馬克龍：

關於你說的話，弗拉基米爾，我有幾點意見：第一，明斯克協議是與你的對話，你是完全正確的。在這種情況下，討論的基礎不應該是分離主義分子提交的文本。因此，當你的談判代表試圖強行要求烏克蘭在分離主義分子的路線圖基礎上進行討論時，他就沒有尊重明斯克協議。不是分離主義分子要對烏克蘭的法律提出建議!

普京：

當然，我們對情況有完全不同的解讀。在我們上次會議上，我提醒了你們，甚至宣讀了明斯克協議的第9、11和12條。

馬克龍：

明斯克協議就在我面前! 其中明確寫道，烏克蘭政府--第9段等--提議，在三方聯絡小組的框架內，與頓涅茨克和盧甘斯克地區一些地區的代表協商並達成一致。這正是目前所提議的。所以我不知道你的律師在哪裡學的法律。我只是看着協議文本，並試圖執行它們! 而且我不知道哪個律師能告訴你，在一個主權國家，法律是由分離主義團體而不是由民主選舉的當局提出的。

普京：

(堅定而惱怒的語氣)這不是一個民主選舉的政府。他們通過政變上台，人們被活活燒死，那是一場血腥的屠殺，澤連斯基是責任人之一。

聽我說：對話的原則是要考慮到對方的利益。這些建議是存在的，你所說的分離主義者已經把他們的要求傳遞給烏克蘭，但他們沒有得到任何回應。對話在哪裡？

馬克龍：

但是，因為正如我剛剛告訴你的那樣，我們並不關心分離主義者的提議。我們要求他們的是對烏克蘭文本作出回應，我們必須在這個意義上行動，因為這是法律！。如果你判斷你面對的是不合法的和恐怖主義當局，你剛才所說的話讓人懷疑你自己是否願意尊重明斯克協議。

普京：

(仍然非常惱火）仔細聽我說。你能聽到我嗎？我再說一遍，你所說的分離主義分子對烏克蘭當局的提議作出了反應。他們做出了回應，但同一當局並沒有採取後續行動。

馬克龍：

所以好吧：根據他們對烏克蘭文本的回應，我向你提議的是，我們要求所有各方在聯絡小組的框架內舉行會議，以便能繼續向前推進。我們可以要求明天完成這項工作，並要求所有相關方面不要採取空椅子政策。但在過去的兩天里，分離主義分子並不想參加這一討論。我將對澤連斯基提出這個要求。我們是否同意這一點？如果我們同意，我將啟動它，並要求明天開會。

普京：

因此，為了明確起見，我們一掛電話，我就會研究這些建議。但從一開始我們就應該對烏克蘭人施加壓力，但沒有人願意這樣做。

馬克龍：

但是，我盡最大努力去推動他們，你知道的。

普京：

我知道，但不幸的是，這並不有效。

馬克龍：

我需要你幫我一下（幽默地）。電話線上的氛圍非常緊張。我昨天的確給澤連斯基打電話，讓他冷靜下來。我再次告訴他，讓大家冷靜下來，在社交網絡上冷靜下來，讓烏克蘭武裝部隊冷靜下來。但我看到的也是，你真的也可以叫你預先部署的武裝部隊平靜下來。昨天發生了很多爆炸事件。如果你想給對話一個機會，你必須讓該地區的局勢平靜下來。你如何看待軍事演習的發展？

普京：

演習正在按計畫進行。

馬克龍：

所以他們今晚結束，對嗎？

普京：

是的，可能是今晚，我們肯定會在邊境留下軍事存在，直到頓巴斯的局勢平靜下來。討論將在與國防部和外交部協商後進行。

馬克龍：

我同意。弗拉基米爾，我非常真誠地告訴你，對我來說，把討論放回正確的框架，避免緊張是一個絕對的先決條件。而對我來說，重要的是，我真的要求你這樣做，我們應控制局勢。這就是第一根支柱。而且我非常仰賴你。在接下來的時間和日子裡，不要向任何挑釁讓步。

我想向你們提出兩個具體建議。首先是在未來幾天在日內瓦組織一次你和拜登總統之間的會議。我在星期五晚上和拜登談過，我問他我是否可以向你提出這個建議。拜登讓我告訴你，他已經準備好了。拜登總統也一直在思考如何以可信的方式緩和局勢，考慮到你們的要求並非常明確地解決北約和烏克蘭的問題。告訴我適合你的日期。

普京：

非常感謝你，埃馬紐埃爾。與你們的歐洲同僚和美國人交談，總是非常高興和非常榮幸。而且我總是喜歡和你談話，因為我們有一種信任的關係。因此，埃馬紐埃爾，我建議我們扭轉這種局面。首先，你必須事先準備好這次會議。之後我們才可以談，因為如果我們像這樣進行，什麼都談，什麼都不談，我們又會被責備。

馬克龍：

但我們今天能不能在這些討論結束時說，我們同意這個原則？我希望你能明確回答這個問題。我理解你對日期的緘默，但你今天是否準備好去說，"我希望與美國人進行兩個人的會面，然後擴展到與歐洲人會面"？

普京：

這是一個值得考慮的建議，如果你想讓我們在如何制定日程上保持一致，我建議你讓我們的顧問互相打電話商定（......），但你應該知道，原則上，我同意。

馬克龍：

很好，你確認你原則上同意。我建議我們的團隊（......）努力敲定一個聯合文本，在該次會議結束時形成一種公報。

普京：

毫不隱瞞地說，我想去打冰球，因為我在開始體育鍛煉前從健身房和你說話。我先給我的顧問們打電話。

馬克龍：

無論如何，謝謝你，弗拉基米爾。我們保持着實時的聯繫。一旦有什麼事，你就給我打電話。

普京：

謝謝您，總統先生（法語）。