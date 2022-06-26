普京向歐美炫武：再射導彈轟炸基輔

烏克蘭/俄羅斯

周日清晨，烏克蘭首都基輔傳出四聲爆炸聲，擊中了首都中心附近的一棟住宅樓。至少有兩個人被送進醫院。烏克蘭首都市長維塔利-克里琴科表示，俄羅斯的打擊旨在於6月28日至30日在馬德里舉行的北約首腦會議之前 "恐嚇烏克蘭人"。而G7峰會今天在德國巴伐利亞開幕，會議聚焦烏克蘭戰爭。

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本台消息，周日清晨，基輔傳出四聲爆炸聲，導彈擊中了首都中心附近的一棟住宅樓。據烏克蘭國家應急部門在電報群Telegram報告消息說："由於敵人炮擊，一棟九層樓的建築被擊中並引發生火災。"國家應急部門說："根據初步數據，有一個人受傷。大樓的頂部三層着火，樓梯間被完全摧毀。當地警方封鎖了該地區。

首都市長維塔利-克里琴科（Vitaly Klitschko）在電報群Telegram上說，至少有兩人被送進醫院，他並警告說，有人仍在瓦礫下，死亡人數可能上升。

爆炸發生在早上6點30分左右（格林尼治標準時間凌晨3點30分），在首都基輔的防空警報響起半小時後。基輔州州長奧列克西-庫勒巴在電報群Telegram上說："一枚導彈在基輔地區被防空部隊攔截擊落，碎片落在一個村莊。" 他還說，"敵人的攻擊擊中了首都"。 烏克蘭議員Oleksiy Goncharenko則在電報群Telegram上說，俄羅斯軍隊今天早間向基輔及其地區發射了14枚導彈。

據基輔市長維塔利-克里琴科報告說："從首都中心到西北部的Shevchenkivsky區發生了幾次爆炸。"救護車和救援人員正在現場。市長說："在兩棟樓里，救援和疏散居民的工作正在進行中。到爆炸現場查訪的克里琴科（Vitaly Klitschko）說，這是 "在北約峰會召開前恐嚇烏克蘭人[......]"。

許多居民在建築物下，許多人流着淚。一個婦女穿着浴衣逃出樓外，她指出，“俄羅斯人已經對這裡轟炸了三次了。” 38歲的居民尤里說："我在第一次爆炸時醒來，走到陽台，看到導彈落下，聽到巨大的爆炸聲，一切都在震動。" 32歲的Irena與她17個月大的兒子Makar一起逃出。她稱，"我們帶着救急包袱跑下來，這個包袱從戰爭開始就一直在門邊。因為我們必須躲避爆炸。"

俄羅斯軍隊在6月初的前一次襲擊是針對基輔郊區的一家工廠，造成一人受傷。4月底，在聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)訪問期間，俄羅斯另一次發射的導彈襲擊了基輔。當地自由電台的一名烏克蘭記者在她的公寓里被爆炸擊中喪生。