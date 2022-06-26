鐵路工人罷工 爭薪罷工行動 英國鐵路癱瘓 歐洲航空大亂 發表時間： 26/06/2022 - 22:38 La grève des cheminots britanniques a repris jeudi au lendemain de négociations infructueuses sur des hausses salariales en phase avec l'inflation, qui atteint des records dans le pays et pourrait dépasser 11% en fin d'année. © Ben Stansall / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 英國通貨膨脹攀抵40年高點，且有可能將進一步飆升，針對薪資、工作保障，英國成千上萬的鐵路員工發起罷工行動，導致英國鐵路系統6月25日再次幾乎完全停擺，歐洲航班也因旅遊業罷工而大亂。 廣告 繼續瀏覽後續 超過4萬名英國鐵路員工於21日、23日與25日展開罷工。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，罷工行動會傷害正在從疫情中復興的企業。 倫敦地鐵工會（RMT）表示，薪資成長速度追不上物價漲幅，本周這幾場罷工行動是必要的。同時還希望撤銷強制裁員的威脅。工會表示，鐵路罷工可能只是預告“不滿的夏天”（summer of discontent）即將展開，隨着食品和燃料價格飆升將通膨率推向10%，教師、醫護人員、廢棄物處理人員，甚至訴訟律師都在醞釀罷工。21日的第一天罷工行動讓火車和倫敦地下鐵車站均關閉，迫使民眾選擇在家工作，或是尋找其它替代方式出行。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 英國