鐵路工人罷工

爭薪罷工行動 英國鐵路癱瘓 歐洲航空大亂

La grève des cheminots britanniques a repris jeudi au lendemain de négociations infructueuses sur des hausses salariales en phase avec l'inflation, qui atteint des records dans le pays et pourrait dépasser 11% en fin d'année. © Ben Stansall / AFP

作者： 法廣 2 分鐘

英國通貨膨脹攀抵40年高點，且有可能將進一步飆升，針對薪資、工作保障，英國成千上萬的鐵路員工發起罷工行動，導致英國鐵路系統6月25日再次幾乎完全停擺，歐洲航班也因旅遊業罷工而大亂。