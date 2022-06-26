瑞典和芬蘭加入北約遭土耳其作梗 法國勸作選擇

北約/土耳其/瑞典/芬蘭

法國外交部長科隆納周日表示，土耳其必須在瑞典和芬蘭加入北約的問題上 "做出自己的選擇"，否則會引起人們對土耳其在北約聯盟內 "行為 "的質疑。

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就瑞典和芬蘭加入北約受阻，巴黎稱土耳其 "必須做出選擇"。法新社引述法國外交部長凱瑟琳-科隆納在接受《晚報》採訪時說，"北約秘書長斯托爾滕貝格正台前努力，但要由土耳其面對自己的責任做出選擇。它是想加強北約還是反對北約？法國外長科隆納說：“這肯定會導致對土耳其作為北約成員的行為產生質疑。”

法國外長科隆納說，"土耳其是北約的一個重要成員，"這位法國外交官說，“芬蘭和瑞典已經做出了一個歷史性的選擇。讓他們都加入北約，對我們在歐洲的安全是有積極促進。他們在與土耳其的討論中已經做出了努力。”

儘管土耳其、瑞典和芬蘭周一在布魯塞爾又舉行了會談，但在6月28日至30日的馬德里峰會之前，關於這兩個國家的北約候選資格的快速突破看起來很複雜。

安卡拉指責這兩個北歐國家窩藏庫爾德工人黨（PKK）的激進分子，該黨被土耳其及西方盟友列為 "恐怖主義"。土耳其還譴責這兩個國家都有土耳其傳教士法土拉-居倫的支持者，土耳其懷疑並指控居倫策畫了2016年7月的未遂政變。

在作出申請加入北約的歷史性決定之前，瑞典和芬蘭以及北約的布魯塞爾總部都寄希望於確定一個明確的加入北約程序，希望在馬德里會議上顯示出目前30個成員的一致意見。北約機制要求決定基於一致同意。

目前，在土耳其堅持作梗之後，瑞典與芬蘭兩國都承認情況發生了變化。

據法國總統府稱，法國總統馬克龍打算在下星期馬德里峰會上 "要求土耳其明確在北約內部的立場"。