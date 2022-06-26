英烏外長：我們必須無視提議出賣烏克蘭的失敗主義聲音

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kouleba）6月25日聯名發表評論文章表示：“我們必須無視那些提議出賣烏克蘭的失敗主義者的聲音。”他們強調：“烏克蘭人民無法奢望感到疲憊。自由世界的其他國家也不能如此。”

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特拉斯和庫列巴周六在英國《電訊報》刊文指出：“英國與烏克蘭並肩站在其作為一個自由的歐洲民主國家的道路上。我們通過與波蘭的三邊夥伴關係加強了這一點。現在，我們比以往任何時候都更加團結。澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）和約翰遜首相（Boris Johnson）在捍衛歐洲的安全和自由方面是一致的。我們兩個人作為外交部長建立了密切的友誼，在俄羅斯和許多其他問題上看法一致。我們偉大國家之間的夥伴關係是建立在人民應該自由選擇自己的未來這一基本原則之上的。然而，這對普京來說是個大忌。他對像烏克蘭這樣的鄰近自由民主國家取得成功的前景感到威脅，因為這有可能暴露出專制主義的失敗。因此，他現在一心想要通過全面戰爭扼殺烏克蘭的自由之火。”

文章稱：“為了獲得和平和保護我們的生活方式，烏克蘭和自由世界需要保持強大和團結。我們必須無視那些堅持認為人民已經開始疲憊的失敗主義聲音，以及那些提議出賣烏克蘭以迅速結束無情的恐怖的聲音。烏克蘭人民無法奢望感到疲憊。自由世界的其他國家也不能如此。令人髮指的戰爭罪行的證據繼續增加，從轟炸無辜的烏克蘭平民到強姦、酷刑和綁架。”

文章續指：“俄羅斯軍隊通過阻止烏克蘭糧食出口和偷竊收成，正在將全球饑餓問題武器化。俄羅斯代理人對待戰俘的方式違反了《日內瓦公約》，包括在烏克蘭武裝部隊服役的英國公民。因此，七國集團和北約本周必須表明，他們對烏克蘭的承諾永遠不會被普京奪取它的決心所超越。這意味着增加並加快他們的重型武器供應，繼續制裁所有勾結普京戰爭的人，並完全切斷俄羅斯能源的進口。”

文章稱：“提供的每一件武器都將幫助烏克蘭人民擊退俄羅斯軍隊，奪回目前處於炮火中的城市，如北頓涅茨克，以及被俄羅斯控制的城市，如赫爾松。每一項制裁都將有助於使普京的戰爭機器失去資金，使更多的無辜平民免遭進一步的野蠻行為。烏克蘭人民正在為他們的祖國無畏地戰鬥。他們可以贏得這場戰鬥，並將在自由世界的不屈不撓的支持下贏得這場戰鬥。這就是為什麼英國在提供重武器方面走在前列的原因。英國的M270多管火箭炮系統正在送來的路上，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的遠程火炮。英國已經提供了13億英鎊的軍事援助，包括反坦克導彈、防空系統、裝甲車和培訓。烏克蘭人民將永遠記住英國在其至暗時刻所做的一切。”

文章表示：“英國正在加大制裁力度，本周就一系列貿易禁令進一步立法，下個月還將有更多制裁。自由世界需要集體努力，切斷俄羅斯的關鍵外國收入來源：能源和其他出口產品，如黃金。我們不能被普京試圖用駭人聽聞的威脅來精神虐待的行為所嚇倒。每當北約挺身面對他的欺凌時，他都被迫退縮，而不是加倍努力。普京的侵略行為只會成功地鼓勵更多國家加入這個世界上最成功的防禦性聯盟。和平的時刻終將到來。但它需要是一個良好和持久的和平。普京通往談判桌的道路穿過烏克蘭的戰場。只有當烏克蘭人民把他的軍隊逼退後，他才會認真對待談判。”

文章稱：“烏克蘭的支持者們都需要發揮自己的作用，確保澤連斯基總統能夠面對被削弱的普京，從實力地位出發進行談判。這對和平的持久性至關重要。不可能有複製《明斯克協議》的談判解決方案，其是以犧牲烏克蘭的主權、安全和領土完整為代價的。那些提議犧牲烏克蘭土地的人實際上是提議用烏克蘭人的鮮血來換取和平的幻覺。除非伴隨着烏克蘭領土的歸還和對普京帝國主義的遏制，否則這將是一個海市蜃樓。”

文章強調：“普京已經明確表示，他的野心不會停留在烏克蘭，而是進一步針對其他主權國家——特別是那些他邪惡地認為是俄羅斯一部分的國家。這就是為什麼在俄羅斯從烏克蘭撤退並永遠無法再次實施這種侵略之前，沒有人能夠感到安全。烏克蘭人民不僅在為自己的未來而戰，也在為整個歐洲和更廣泛的世界的自由和民主的未來而戰。這是一場所有人的戰爭，因為烏克蘭的勝利符合我們所有人的利益，無論需要多長時間。我們可以共同確保烏克蘭存在於一個完整和自由的歐洲的未來，在那裡和平（將）再次佔上風。”

值得一提的是，英國、美國、日本和加拿大將領導七國集團禁止進口俄羅斯黃金，這是該國最大的非能源出口產品。由於周日開始的七國集團峰會將宣布嚴厲的新制裁措施，新出口的俄羅斯黃金將不再被允許進入英國、加拿大、美國和日本，這些措施旨在加大對普京的戰爭機器的壓力。黃金是俄羅斯的主要出口產品之一，2021年對俄羅斯經濟價值帶來126億英鎊。英國採取的對俄進口限制現在適用於超過135億英鎊的俄羅斯出口產品。