西班牙敦促北約警惕來自歐洲南翼安全威脅

北約峰會

儘管俄羅斯入侵烏克蘭將是北大西洋公約組織（NATO）本周馬德里峰會上的主要議題不過，西班牙和其他一些國家正在推動北約警惕與俄羅斯結盟的僱傭軍在非洲擴散俄羅斯影響，造成來自北約南翼的非洲國家對北約的安全威脅。

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作為6月28至30日北約峰會的主辦國，西班牙希望強調其鄰近非洲的地理位置，並在一份概括北約對安全挑戰及任務設想的更新文件中，遊說北約更多地關注來自歐洲南翼的非洲對北約的安全威脅。

北約戰略概念是1949年簽署北大西洋公約之後北約組織最重要工作文件，大約每十年修改其安全評估，以重置北約組織的安全議程。不過，自2010年以來，戰略概念一直沒有更新過。

在俄羅斯入侵烏克蘭隨後將戰火燒到靠近北約東翼之後，北約組織一方面向烏克蘭提供更強大的武器，同時也避免被捲入戰爭的真實風險。

不過，參加馬德里北約峰會的國家看來有一個共識，即在繼續把俄羅斯視為首要憂慮外，北約必須繼續拓展其全球觀。西班牙呼籲北約增加關注歐洲南翼的立場得到了英國、法國和意大利的支持。

這些國家的觀點是，非洲的安全挑戰來自普京恢復俄羅斯帝國榮耀的決心以及中國在非洲的擴張。俄羅斯通過其僱傭軍的存在在非洲中北部的薩赫勒地區建立了影響力。這是從塞內加爾到蘇丹的半乾旱地區，遭受着政治衝突、恐怖主義和乾旱的影響。

北約預計還在其更新的戰略概念文件中提及中國在太平洋及太平洋以外地區不斷增長的軍事影響力。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)上個月在馬德里表示，中國加入俄羅斯，公開阻礙其他國家選擇自己道路的權利。

美國非洲司令部司令、陸軍上將斯蒂芬·湯森（Stephen J. Townsend）今年5月警告說，中國試圖在非洲的大西洋海岸建立一個海軍基地。他表示，中國最有可能在赤道幾內亞這個撒哈拉以南盛產石油的獨裁國家建立這樣一個基地。

中國目前只承認在東非的吉布提設有一個軍事設施。儘管中國稱之為“保障基地”，不使用“軍事基地”這個詞，但是許多人相信，中共解放軍在積極建立一個海外軍事體系。

北約組織這次邀請了日本、韓國、澳大利亞和新西蘭的領導人參加這次峰會，以彰顯對亞太地區的關注。

同時，北約還邀請前法國在西非的殖民地毛里塔尼亞的外長參加北約組織外長的一個工作晚餐。北約表示，與西撒哈拉、阿爾及利亞、馬里和塞內加爾交界的毛里塔尼亞，密切參與了北約更新戰略概念的準備工作。