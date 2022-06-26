G7在巴伐利亞城堡閉門開會 聚焦烏戰

G7/德國/烏克蘭

世界上最富有國家的俱樂部--七國集團的領導人今天在德國的埃爾莫城堡舉行會議，這是一個與世隔絕的豪華酒店，位於巴伐利亞阿爾卑斯山腳下，遠離昨天在慕尼黑街頭要求對全球變暖採取更有力行動的示威者。雖然議題有氣候變化和迫在眉睫的糧食危機，但烏克蘭的戰爭將是會議核心討論內容。

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據本台特別記者丹尼爾-瓦洛特報道，毫無疑問，烏克蘭戰爭將是本次峰會的核心議題。峰會在烏克蘭戰爭衝突開始四個多月後，在烏克蘭東部頓巴斯戰火紛飛的時候召開。峰會將持續到星期二。據美國政府表示，希望利用這次峰會對莫斯科施加更多壓力，但美國方面沒有具體說明可能會宣布哪些措施。

在巴黎，愛麗舍宮說，七國集團不是決定新制裁的地方，而是協調製裁併確保制裁不被規避。除了武器援助或新的制裁計畫，峰會可能會宣布為支持烏克蘭提供資金。德國總理奧拉夫-朔爾茨在就要結束的本星期提及為烏克蘭制定新的 "馬歇爾計畫"。

法國、意大利、日本、加拿大、美國和英國的領導人在會面時，預計也會向烏克蘭發出一個團結的信息：從本質上講，即使衝突長期存在，西方國家將不厭不倦不棄，對烏克蘭的支持也不會有疲軟。

該報道稱，選擇一個僻靜的酒店並不是一個巧合。德國當局渴望避免重演2017年漢堡G20峰會的噩夢場景，當時德國發生了規模罕見的暴力抗議。在ElmauG7會議所在地，最近幾周豎起了一道16公里長、高達3米的金屬圍欄，以防止潛在的抗議者潛入。

自2014年俄羅斯吞併了克里米亞，俄羅斯一直就沒有被邀請參加G7，但俄羅斯陰影將無處不在，因為俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭衝突是本次峰會另外兩個主要議題的核心：能源危機和對糧食短缺的擔憂。

峰會談論因烏克蘭戰爭而導致的農產品價格上漲。根據該非政府組織發表的一份研究報告，受糧食不安全影響最大的十個國家中有六個在非洲：蘇丹、布基納法索、幾內亞、馬里、索馬里和毛里塔尼亞。而對於 據"一個法國 "One France的負責人納賈特-瓦洛德-貝卡西姆說，幫助上述國家是非常緊迫的。“我們緊急呼籲七國集團國家採取一系列措施，如取消基本必需品出口的障礙，充分資助緊急人道主義援助呼籲，甚至建立一個通過黑海的人道主義走廊，以促進烏克蘭的糧食出口。”