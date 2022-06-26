G7峰會祭出禁止俄羅斯黃金制裁

G7/德國/烏克蘭/俄羅斯黃金

世界工業七國集團在入侵烏克蘭四個月後尋求加強對莫斯科的壓力，周日在G7峰會的第一天宣布他們打算禁止俄羅斯黃金進口交易，旨在切斷俄羅斯黃金與關鍵的倫敦市場的聯繫。英國對制裁俄羅斯黃金立場堅定。

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據法新社今天報道稱， 法國、美國、英國、德國、意大利、加拿大和日本的領導人在德國南部巴伐利亞州的一座城堡舉行為期三天的會議，此時一些人擔心對基輔的支持會出現某種形式的疲勞。但美國許諾不會出現對烏克蘭援助倦怠的現象。

據美國總統拜登今天在推特上說，"世界工業七國集團將共同宣布，我們將禁止俄羅斯黃金交易，這是俄羅斯一個主要的出口來源，這一禁令將使俄羅斯失去數十億美元。"

在周二G7會議結束時集體宣布之前，華盛頓、倫敦、渥太華和東京已經宣布對俄羅斯新開採的黃金實行抵制，但不針對已經出售的黃金。

英國首相約翰遜在一份聲明中說：“這些措施將直接打擊俄羅斯的寡頭，直指普京戰爭機器的核心。”約翰遜說，"普京在這場不必要的、野蠻的戰爭中浪費着他正在日益減少的資源。他正在以犧牲烏克蘭和俄羅斯人民的利益來滿足他的野心。" 約翰遜呼籲他的盟友 "餓死 "這位俄羅斯領導人。

俄羅斯是世界主要的黃金生產國，根據倫敦和華盛頓的數據，2021年俄羅斯的黃金的出口價值接近150億歐元，佔世界市場的5%。

貴重金屬是俄羅斯僅次於能源的第二大出口產品，而能源已經受到攻擊，因為西方已經在禁止俄羅斯石油，歐洲人也在尋求減少對俄羅斯天然氣的依賴。其目的是將俄羅斯被國際金融體系中孤立，避免通過向莫斯科支付數十億美元的收入來資助俄羅斯的戰爭機器。

據 一位美國高級官員解釋說，黃金禁運 "是阻斷俄羅斯經濟和金融系統之間聯繫的進一步手段"。他說，制裁的效果 "只會隨着時間的推移而增加，俄羅斯發動戰爭的能力肯定會因為七國集團的集體行動而降低"。

俄羅斯90%的黃金出口到G7國家，很大一部分出口到英國，倫敦是包括金屬在內的商品交易的主要金融中心。

因此，英國政府堅持認為，所宣布的措施將 "對普京籌集資金的能力產生巨大影響"。英國方面稱，這將特別打擊那些可能已經購買黃金 "試圖規避西方制裁 "的俄羅斯寡頭。

自四個月前開始入侵烏克蘭以來，英國對俄羅斯實施了西方陣營中最嚴厲的制裁措施，包括針對金融業、石油、幾十個寡頭，總共代表100多個實體和1000人。

周六晚上，最近幾個月兩次訪問基輔的英國首相約翰遜敦促他的西方盟友不要 "拋棄 "烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基將於周一通過視頻會議在七國集團峰會上發言。英國首相約翰遜的發言人堅持認為，經過四個月的戰爭，這種經濟和軍事支持必須進入 "一個新階段"，援助原則與細節都將在巴伐利亞G7峰會上討論，然後在馬德里舉行的北約峰會上也會進一步討論。