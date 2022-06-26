G7峰會：約翰遜告訴馬克龍嘗試解決俄烏衝突的時機未到

英國/法國/俄羅斯

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）在6月26日召開的七國集團峰會場邊舉行了雙邊會談。本次峰會在德國慕尼黑附近的埃爾茂宮召開。據英國首相官邸介紹，兩位領導人討論了烏克蘭局勢，他們共同強調當下需要繼續支持烏克蘭，以加強該國在戰爭和任何未來談判中的力量。

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英國首相官邸在兩國領導人會後發表的聲明稱：“首相首先感謝總統在女王陛下（登基70）的周年慶典上對她的慷慨讚美。兩位領導人討論了烏克蘭的危機。他們同意現在是衝突進程的關鍵時刻，有機會扭轉戰爭的趨勢。首相和馬克龍總統都強調需要支持烏克蘭，以加強他們在戰爭和任何未來談判中的力量。”

英方的聲明稱：“馬克龍總統讚揚了首相對烏克蘭的持續軍事支持，雙方領導人同意加強這項工作。首相強調，現在解決衝突的任何嘗試都只會造成持久的不穩定，並使普京有機會永久操縱主權國家和國際市場。領導人們同意繼續並加強英國和法國在國防和安全等領域的緊密合作。”

英國、美國、日本和加拿大周日宣布將牽頭七國集團禁止進口俄羅斯黃金。約翰遜對此通過推特表示：“我們今天宣布的措施將直接打擊俄羅斯寡頭，並打擊普京的戰爭機器的核心。我們需要斷絕普京政權的資金來源。英國和我們的盟友正在這樣做。”

英國政府還宣布，隨時準備為烏克蘭進一步擔保4.29億英鎊的金融支持。這使得英國對烏克蘭的貸款擔保總額達到13億英鎊，這是該國對烏克蘭15億英鎊人道主義支持的一部分。

約翰遜當天在推特上強調：“現在不是放棄烏克蘭的時候，他們比以往更需要七國集團的支持和決心。英國將繼續支持烏克蘭的每一步，因為我們知道，他們的安全就是我們的安全，他們的自由就是我們的自由。”