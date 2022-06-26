G7領導人拿普京尋開心？

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世界工業7國集團峰會今天在德國巴伐利亞的一座隱秘城堡開會，會上遇上禮儀服裝問題。因是在星期天，又是在城堡鄉野氛圍，該不該隨意着裝而不要套裝領帶一絲不苟？有人提議可以赤膊上陣，與普京赤裸上身露肌肉比一比，因為G7當然比俄羅斯更強大。最後G7“全家福”照片仍然是大家穿着套裝，只是解下了領帶。

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據法新社今天自G7峰會報道稱，周日，世界工業集團各國領導人在德國舉行的G七峰會開幕式上詢問他們是否可以脫掉外套，甚至或者脫去更多，以此來嘲笑俄羅斯總統普京的馬背赤裸上身形象。

是英國首相約翰遜先提起話題，"我們應該繼續穿着套服上衣嗎？我們不要把它脫下來嗎？"英國首相鮑里斯-約翰遜坐在德國埃爾莫城堡的餐桌旁問道，德國總理朔爾茨在該城堡接待美國、加拿大、英國、德國、法國、意大利、日本和歐盟的領導人，峰會直到星期二。是加拿大總理特魯多接茬，但建議等待官方照片後再脫掉外套，但約翰遜說：“我們必須表明我們比普京更強壯。”

法新社說，其他人明白這個笑話所指。特魯多說："我們要進行一次赤膊騎馬的表演？" 特魯多指的是2009年普京赤膊騎馬的一次有名的照片宣傳。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在場，冷靜地回答說，“應該有比騎馬展示更好的吧。”馮德萊恩是G7會議上唯一的女性，她沒有對服裝議題作評論。

只是約翰遜還繼續說，"我們必須向普京展示我們的胸肌。"

法新社說，最後，七位領導人都穿着西裝，只是解下領帶，在主席台上就座，拍攝了傳統的“全家福照片”。