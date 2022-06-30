捷克7月1日接棒法國任歐盟輪值主席國

捷克共和國周五(7月1日)繼法國後，擔任6個月的歐盟輪值主席國。如今當全球目光都投向陷入戰亂的烏克蘭、歐洲陷入動蕩不安之際，國際社會也將矚目歐盟內部一向表態堅定支持對俄羅斯實施制裁的捷克總理彼得·菲亞拉（Petr Fiala）的接棒上任領導歐盟。

廣告 繼續瀏覽後續

東歐國家捷克共和國周五(7月1日)開始接棒法國，擔任歐盟輪值主席國。根據辦公室設立在布拉格的國際事務協會主席帕維爾·哈夫利切克（Pavel Havlicek）警告說，捷克從法國接棒主席國，然後將傳給瑞典的這個歐盟主席國職位“可以想見的未來不是處於平靜的時刻，而是很壞的時刻。”

周五，布拉格政府將在一座城堡內，接待歐盟委員們進行會談，隨後舉行一場音樂會。擁有 1050 萬居民人口的捷克於 2004 年加入歐盟的國家。

捷克共和國此前承諾過，在其擔任歐盟主席國期間，將會把援助烏克蘭作為執政核心議題，從難民危機到戰時國家的重建，以及處理歐洲能源安全的問題。

捷克是歐盟內部對俄羅斯實施制裁的堅定支持者，自 2022 年初俄烏衝突衝突爆發以來，捷克已接納近 40 萬名烏克蘭難民，並提供烏克蘭財政和軍事援助。

捷克的右翼總理彼得·菲亞拉（Petr Fiala）是老牌政治分析家，曾與人共同撰寫出版一本關於歐盟主題書籍。菲亞拉最近表示，他將嘗試安排舉行一場與烏克蘭總統澤連斯基的峰會。

捷克的右翼總理彼得·菲亞拉最近表示，在烏克蘭戰爭結束後，他將嘗試安排舉行一場與烏克蘭總統澤連斯基的峰會，將提出針對烏克蘭的某種馬歇爾計畫。但他說，此項馬歇爾計畫的峰會，只有在俄烏戰爭結束後才會舉行。

由捷克和其他東歐國家推動的一些西巴爾幹國家的加盟歐洲聯盟的候選資格事宜至今停滯不前，這些國家也將參加此項與澤連斯基會晤的峰會。