敖德薩遭俄軍空對地導彈襲擊 普京或再稱烏克蘭自導自轟？

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭南部敖德薩地區一座民宅建築物昨天晚上遭俄羅斯軍隊發射導彈襲擊擊中。敖德薩州政府發言人謝爾蓋-布拉楚克初步的報告說："一棟住宅樓遭襲擊，爆炸造成死亡人數已經上升到10人。今天上午報告死亡人數升為17人。此次導彈襲擊由俄羅斯軍隊軍機發射。此前俄羅斯指控烏克蘭自導自演轟炸一座購物中心，但稍早的俄羅斯官方聲明指控遭襲擊的建築物藏有軍事設施。

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據法新社今天報道稱，據烏克蘭方面報告，至少有17人在俄羅斯軍隊對烏克蘭南部敖德薩地區建築物的襲擊中喪生。法新社說，此次襲擊可能是俄羅斯報復烏克蘭軍隊奪回了該地區的一個戰略島嶼即蛇島，烏克蘭現在能進一步控制當地海上運輸航線。

根據烏克蘭緊急服務部門的及時報告，一架俄羅斯戰略轟炸機從黑海發射的導彈造成 "14人死亡，30人受傷，包括三名兒童"。救援人員報告說，同一架飛機發射的另一枚導彈擊中了附近的另外兩座建築，造成 "三個人死亡，包括一名兒童"。

救援行動因爆炸引發的火災而變得複雜，目前仍在繼續。據敖德薩地區政府發言人謝爾蓋-布拉楚克稱，第一次襲擊 "擊中了比爾戈羅德-德涅斯特地區的一棟九層住宅樓"，該地區位於敖德薩以南約80公里處。

該發言人批評了在社交網絡上報告部隊和救援部門確切情況的網民。他在當地電視台說："不要細節跟蹤報告正在進行救援行動，不要明寫爆炸在哪裡，誰在救援，怎麼救援！以免危及軍隊安全。

發言人沒有報告襲擊的確切地點。

法新社說，導彈襲擊引發爆炸時，北約在馬德里舉行的峰會結束，北約承諾將堅定不移地支持烏克蘭。美國總統拜登說：“我們將站在烏克蘭一邊，整個北約都將站在烏克蘭一邊。北約要確保烏克蘭不被俄羅斯打敗。”拜登還說，“我不知道戰爭將如何或何時結束。但相信不會以烏克蘭被打敗而結束。”