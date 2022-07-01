曾被馬克龍批評腦死亡：北約被全面激活了

法國/北約/烏克蘭

以烏克蘭戰爭為大背景，在馬德里舉行的為期三天的北約峰會已經落下帷幕。北約成功地在議程上的各種議題都取得了進展：芬蘭和瑞典加入北約、支持烏克蘭、加強在東歐和南歐的軍事部署以及推出並通過新戰略概念。與早前法國總統馬克龍在他上一屆任期時所批評的腦死亡相比，北約全面激活。

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據本台特派馬德里記者Romain Lemaresquier報道稱，北約在所有問題上取得進展。會議討論並處理了最棘手的問題。

在早前舉行的一次北約首腦會議上，波蘭、匈牙利和捷克共和國獲得了加入歐盟的綠燈。25年後的今年，瑞典和芬蘭將也能夠正式啟動其加入進程。因為土耳其最終同意取消了使用否決權的威脅，以換取一些交換條件。此前顯示這個議題似乎並不那麼容易推進，但最終很快得到了解決，讓北約的三十個成員國非常欣慰。

北約也將增加對烏克蘭的援助。這是在意料之中的，當然烏克蘭總統認為北約可以做得更多，未來相信北約也確實會釋放更多的軍事和財政支持。

但最重要的是，北約通過了新的路線圖，即北約著名的戰略概念，將俄羅斯列為對該組織成員國最危險的威脅，並首次將中國列為 "對聯盟國家的利益和安全構成挑戰 "的國家。

北約也關注氣候變化問題，並將為此發布一個10億美元的基金。

最後，北約還對中東、北非和薩赫勒地區的局勢表示關注。恐怖主義是北約的優先關注之一，北約將致力於與這些地區以及與該地區有聯繫的國家均保持夥伴關係，並繼續情報合作。

據法國總統馬克龍在一次新聞發布會上對北約峰會進行了評估，這是他在會議期間的唯一一次講話。馬克龍對盟國在面對俄羅斯的一致意見，以及該組織成員決定加強對烏克蘭的支持感到高興。

馬克龍在離開馬德里峰會時發出了一個堅定的信息。馬克龍是對普京發出信號。馬克龍立場強硬地稱，“俄羅斯對這場戰爭負有全部責任。我再次拒絕那些讓我們相信，這場戰爭及其後果是西方或北約強加給世界其他國家的論點。這是一個試圖顛覆現實的謊言，目的是為侵略行為辯護並企圖利用戰爭後果。”

據馬克龍認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略，是俄羅斯總統的一個 "重大戰略錯誤"，因為侵略戰爭導致芬蘭和瑞典加入北約。是普京成功地讓那些以前對北約保持比較謹慎的立場，或者比較保留的國家，起來決定加入北約。

法國總統強調說，北約不是在打仗，而是在支持烏克蘭的抵抗。法國將承擔法國應有的份額。