歐委會提出對烏提供第一筆10億歐元的宏觀財政援助

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歐盟委員會7月1日為烏克蘭提出了一項新的10億歐元的宏觀財政援助行動，作為歐委會在今年5月18日宣布的，給予烏克蘭高達90億歐元的新增特殊宏觀財政援助方案的第一部分。該計畫稍早得到了歐洲理事會的批准。歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天在烏克蘭最高拉達發表視頻講話時強調，“我相信烏克蘭在歐洲的未來”。

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據歐委會介紹，“今天的提議是歐盟與國際社會一起為幫助烏克蘭解決俄羅斯無端和無理侵略後的緊急財政需求所做的非凡努力的一部分。它將補充歐盟已經提供的支持，包括在今年上半年支付的12億歐元緊急宏觀財政援助貸款。該方案的兩部分加在一起，將使自戰爭開始以來（歐盟）對烏克蘭的宏觀財政援助支持總額達到22億歐元，一旦對烏克蘭的特殊宏觀財政援助的全部方案開始運作，可能達到100億歐元。”

歐委會表示，“根據該提案，宏觀財政援助資金將以優惠條件的長期貸款形式提供給烏克蘭。在俄羅斯的軍事侵略和隨之而來的經濟挑戰的背景下，該援助將支持烏克蘭的宏觀經濟穩定和整體復原力。為了進一步表達團結精神，歐盟預算將支付這筆貸款的利息費用。與以往所有的宏觀財政援助貸款一樣，歐盟委員會將在國際資本市場上借入資金，並以同樣的條件向烏克蘭轉移收益。這筆給烏克蘭的貸款將由歐盟預算預留的金額支持其70%的價值。 ”

據了解，一旦歐洲議會和歐洲理事會批准這一最新的提案，並與烏克蘭當局簽署相應的諒解備忘錄和貸款協議，歐盟委員會將迅速向烏克蘭提供這筆10億歐元的資金。這一財政援助是在歐盟迄今提供的前所未有的支持之外的措施，特別是人道主義、發展和國防援助，暫停對烏克蘭出口的所有進口關稅一年，或其他團結舉措，例如解決運輸瓶頸問題，以便確保出口，特別是穀物出口。

馮德萊恩對此表示：“歐盟繼續站在烏克蘭和其勇敢的人民一邊。今天，我們提議向烏克蘭提供新的宏觀財政援助計畫的10億歐元款項。5月份宣布的這部分援助將使我們能夠立即對烏克蘭的緊急需求作出回應。歐盟將繼續向烏克蘭提供救濟，並在長期內支持其重建成為一個民主和繁榮的國家。”

馮德萊恩周五還在向烏克蘭最高拉達的講話中談到：“烏克蘭現在有一個非常明確的歐洲前景。烏克蘭是歐盟的候選國，而就在5個月前，這似乎還是難以想象的。前方還有漫漫長路，但只要需要，歐盟就會與你們同在，從這些黑暗的戰爭日子一直到跨過通往歐盟大門的那一刻。接下來的步驟是你們能力可及的。但需要付出艱苦努力。”

馮德萊恩在講話中向烏克蘭最高拉達的議員們說：“你們比任何人都更了解擺在面前的工作。拉達這個詞意味着理事會，而理事會意味着集體智慧。我相信，當涉及到改革和你們國家的未來時，你們將用你們的集體智慧為烏克蘭服務。所以今天，我帶着一個非常簡單的信息來到這裡。前面的路很漫長，但歐洲將在你們的每一步都與你們站在一起，只要需要，從這些黑暗的戰爭日子開始，直到你們跨過通往我們歐盟的大門的那一刻。”

馮德萊恩說：“我相信烏克蘭的歐洲未來。而原因很簡單。原因是烏克蘭人民的頑強精神。你們的決心。你們對歐洲的熱情。你們渴望在你們美麗的國家實現歐洲夢。正如澤連斯基總統在這個議會前的第一次演講中所說：‘歐洲不是在別的地方。歐洲就在這裡，在你們的心中。當歐洲在你們心中時，歐洲也會來到你們的國家’。歐洲是你們的國家。它是你們的未來。只有你能使它發生。你們是能夠改變這個國家的人。而這將是你們的最終勝利。一個自由、繁榮和充滿活力的烏克蘭。一個最終與我們的歐洲大家庭團聚的主權烏克蘭。”