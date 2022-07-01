烏克蘭要真正戰火重生 歐盟及時促反腐改革

烏克蘭/歐盟

儘管烏克蘭戰火飛揚，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩周五今天呼籲烏克蘭加快反腐敗改革，並向烏克蘭保證在加入歐盟的 "漫長道路 "上，烏克蘭將得到歐盟27國的支持。

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歐盟呼籲烏克蘭加快反腐改革步伐。據法新社今天報道稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天在通過視頻會議向烏克蘭議員發表的講話中讚揚了已經進行的改革和為創建 "令人印象深刻的反腐機制 "而設立的機構。

她說："但現在這些機構需要得到授權，需要有合適的人擔任負責任的職位。馮德萊恩說："應儘快任命反腐敗檢察院的新負責人和烏克蘭國家反腐敗局的新局長。

關於擬議的憲法法院改革，馮德萊恩認為 "有必要為法官的遴選規定一個立法程序"。

馮德萊恩歡迎烏克蘭通過一項旨在消除 "寡頭對經濟的過度影響 "的法律，但要求該國現在確保 "以合法的方式實施"改革。

馮德萊恩還呼籲通過一項 "媒體法，使烏克蘭立法符合歐盟標準，並為獨立的媒體監管機構提供必要手段"。

歐盟27國領導人已經於6月23日授予烏克蘭歐盟候選國地位。

據法新社說，歐盟委員會主席馮德萊恩承諾：“未來的道路將是漫長的，但歐洲將在每一步都與烏克蘭在一起，無論需要多長時間，即從這些黑暗的戰爭日子一直到烏克蘭跨入我們歐盟門檻的那一刻，歐盟全體都將與烏克蘭在一起。”