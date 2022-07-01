美國宣布對烏提供8.2億美元額外軍事援助，包括現代防空系統

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美國國防部7月1日發表聲明宣布，美方將向烏克蘭提供8.2億美元的額外軍事援助，其中包括新的地對空導彈系統和反炮兵雷達，並為“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統 (HIMARS)提供更多彈藥。該計畫包括7.7億美元的“烏克蘭安全援助倡議”（USAI）資金，允許五角大樓直接向承包商提供資金，為烏克蘭提供武器，以及5000萬美元的總統抽調授權，允許從美國庫存中運出武器。

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五角大樓發言人布里賽勒（Todd Breasseale）通過聲明表示：“今天下午，美國國防部宣布向烏克蘭提供8.2億美元的額外安全援助。這包括總統抽調授權價值高達5000萬美元的安全援助，以及7.7億美元的‘烏克蘭安全援助倡議’（USAI）資金。”

據悉，此次宣布的總統抽調授權是拜登政府自2021年8月以來為烏克蘭第十四次從美國國防部庫存中提供裝備。新一輪對烏克蘭的援助包括：“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統的額外彈藥。到目前為止，美國已經承諾向烏克蘭提供8套“海馬斯”火箭炮系統。至少有4套該系統已經加入烏軍對俄羅斯軍隊的戰鬥。拜登政府此前曾因沒有為援助烏克蘭的“海馬斯”火箭炮系統運送足夠的彈藥而面臨批評。

此外，根據“烏克蘭安全援助計畫”資金，美國國防部還將向烏克蘭提供關鍵軍事武器，以抵禦俄羅斯的侵略。在這一攬子計畫中包括：兩套（挪威開發的）“國家先進地對空導彈系統”（NASAMS）；多達15萬發155毫米火炮彈藥；以及四台額外的反炮兵雷達。

據五角大樓介紹，與總統抽調授權不同，“烏克蘭安全援助倡”議資金是美國政府從軍工界採購軍事武器，而不是提供國防部庫存設備的一種授權。這一宣布代表了向烏克蘭武裝部隊提供額外軍事武器的合同程序的開始。

五角大樓指出，自拜登政府開始執政以來，美國現已承諾向烏克蘭提供約76億美元的安全援助，包括自2月24日俄羅斯開始無端入侵以來的約69億美元。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過88億美元的安全援助。

該聲明表示：“美國繼續與盟國和夥伴合作，為烏克蘭提供軍事武器，以滿足其不斷變化的戰場需求。特別是，國防部認可挪威的合作，使美國能夠歷史性地提供現代防空系統，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯殘暴的空襲。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當天通過推特表示：“（拜登）總統已經宣布了高達8.2億美元（來自）美國的額外武器、設備和用品，以加強烏克蘭對俄羅斯選擇的戰爭的防禦。我們與烏克蘭團結一致。”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此回應稱：“我讚揚美國向烏克蘭提供新的安全援助計畫的歷史性決定，包括現代防空系統。謝謝你（拜登）總統， 感謝你繼續領導和支持烏克蘭與侵略者的鬥爭。攜手走向勝利!”