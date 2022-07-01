路透社：仍有數十個俄羅斯軍火大亨未被西方國家制裁

軍火

路透社發現：仍有三十多名俄國軍火商和十多家重要軍工企業未被列入西方國家的制裁名單。此外，北約組織盟國制裁的步調也不一致，有些國家沒有祭出相關懲罰措施。而這或許和俄軍最近在烏東地區攻勢取得進展有關，烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，西方對俄羅斯的制裁“還不夠”。

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中央社報道：路透社對支撐俄羅斯國防工業的公司、高層主管和投資人深入檢視後發現，30多名軍工企業領導人和至少14家國防公司未遭到美國、歐盟或英國制裁。比如：AK-47步槍原始製造商卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後已先後遭到美國、英國和歐洲聯盟制裁。但擁有該集團75%股份的富豪盧希尼柯夫（Alan Lushnikov）迄未受到任何制裁。盧希尼柯夫曾任俄羅斯交通部副部長，也曾為大宗商品業巨頭季姆琴科（Gennady Timchenko）效命。而季姆琴科是俄羅斯總統普京老友，被歸類為克里姆林宮“核心圈子”成員，2014年起便遭到美國制裁。

路透社指出：莫斯科“金剛石-安泰集團”（Almaz-Antey Concern）的情況也是如此，這家專門生產飛彈和防空系統的國防企業已被美英歐制裁，但其執行長諾維考夫（Yan Novikov）卻沒事。

路透社還確認，位在莫斯科東北265公里的捷格加廖夫工廠（V.A. Degtyarev Plant）未受到英美歐制裁。這家企業生產各式槍砲，包括機槍、反坦克和防空武器，出售給俄羅斯軍方。

其他未受制裁的企業還包括專門生產彈藥的克林莫斯克彈藥廠（Klimovsk Specialized Ammunition Plant），以及新西伯利亞彈藥廠（Novosibirsk Cartridge Plant）等。

俄羅斯技術國家集團（Rostec）第一副執行長阿特雅科夫（Vladimir Artyakov）數十年來一直是俄國軍火工業要角，還至少是另5家武器公司董事長，如生產Ka-52攻擊直升機的俄羅斯直升機公司（Russian Helicopters JSC）。他日前被美國財政部列為制裁對象，但並未出現在英國和歐盟的制裁名單上。

值得注意的是，俄羅斯國營企業、全球最大的鈦供應商VSMPO-Avisma與西方關係密切，其客戶包括美國波音公司（Boeing）和歐洲空中巴士集團（Airbus），該公司至今未受到制裁。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）副研究員康諾里（Richard Connolly）稱，制裁VSMPO-Avisma雖能削減其豐厚利潤，但也會迫使飛機製造公司更換供應商，否則會有反而制裁到自己的風險。他說：“這是經典的制裁難題：你若要傷害某人，就會傷害到自己。”