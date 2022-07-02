俄當局再以叛國罪逮捕了一名西伯利亞的科學家

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據塔斯社7月2日報導，俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所首席研究員阿納托利·馬斯洛夫（Anatoly Maslov）因涉嫌叛國罪被捕。這是一位接近調查的消息人士向塔斯社報告的。此前，新西伯利亞市地區法院以叛國罪逮捕了新西伯利亞國立大學量子光學技術實驗室主任德米特里·科爾克（Dmitry Kolker）。

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消息人士向塔斯社表示：“馬斯洛夫涉嫌提供屬於國家機密的數據”。該消息人士明確指出，這些數據與高超音速技術有關。他補充說，嫌疑人已被轉移到莫斯科的列福爾托夫監獄（СИЗО Лефортово）。此案正由俄羅斯聯邦安全局中央辦公室進行調查。

根據俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所的網站信息，馬斯洛夫是粘性流體動力學領域的知名專家，他是該研究所的首席研究員。

報導稱，馬斯洛夫所從事研究的主要方向是空氣動力學。他開發了高效的算法，並在俄羅斯首次對可壓縮氣流的穩定性進行了數值計算，顯示了通過冷卻飛機表面使超音速邊界層完全穩定的可能性。該研究所的網站指出，近年來，馬斯洛夫推出了一個新的新的科學方向，即在微觀層面的流動實驗研究，獲得了關於微流體流動和微射流結構的獨特數據。

據悉，現年75歲的馬斯洛夫是新西伯利亞國立大學的教授，他的學生包括11名博士，9名博士生和一名俄羅斯科學院的通訊院士。此外，該科學家還是俄羅斯理論和應用力學國家委員會的成員，以及俄羅斯國家機械工程委員會的成員。據他的同事稱，馬斯洛夫於 6 月 28 日被捕。