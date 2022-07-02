俄羅斯出動戰略轟炸機 澤連斯基指控普京施行恐怖轟炸

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯軍隊半夜轟炸烏克蘭敖德薩地區建築物。 據烏克蘭南方前線指揮部報告，俄羅斯軍方用圖波列夫圖-22飛機，這一冷戰時期設計用於攜帶核彈頭的轟炸機，從黑海向敖德薩南部一個沿海小鎮的民用建築投放Kh-22導彈。澤連斯基指控俄羅斯導彈襲擊造成 21人被殺，包括一名12歲的男孩。有38人住院，包括5名兒童。其中兩個孩子情況嚴重。烏克蘭方面強調說，在這個地方根本沒有任何軍事目標。澤連斯基指控俄羅斯施行恐怖轟炸。

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據法新社報道，烏克蘭指控南部敖德薩地區的建築物在半夜遭到俄羅斯戰略轟炸機的襲擊，至少有21人死亡，烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯施行恐怖行動。

據烏克蘭南方前線指揮部稱，俄羅斯出動圖波列夫圖-22飛機，即冷戰時期設計用於攜帶核彈頭的飛機，從黑海向敖德薩南部一個沿海小鎮的民用建築投放了Kh-22導彈。

敖德薩地區長官馬爾琴科在電報群上報告說。“敵人用三枚導彈擊中了別爾哥羅德Dnistrovsky區的Serguiyevka村。一個大型建築以及一個旅遊綜合體被毀。21人被殺，包括一名12歲的男孩。有38人住院，包括5名兒童。其中兩個孩子情況嚴重。”他強調說，在這個地方 "根本沒有任何軍事目標"。

烏克蘭總統澤連斯基星期五夜晚說，"我堅持認為：這是俄羅斯蓄意的恐怖行為，而不是一些錯誤或意外的導彈襲擊。" 澤倫斯基稱，“我呼籲我們的合作夥伴儘快向烏克蘭提供導彈防禦系統。”

烏克蘭外交部長德米特羅-庫雷巴在推特上寫道："幫助我們拯救生命。"他稱俄羅斯為 "恐怖主義國家"。

俄羅斯克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫在被問及這一問題時說，俄羅斯軍隊在烏克蘭 "沒有對平民目標採取行動"。

烏克蘭軍方稱，周五在敖德薩地區使用的Kh-22導彈是蘇聯冷戰時期的巡航導彈，旨在打擊烏克蘭一個海軍航空隊。據烏克蘭軍隊稱，周一中午，同一類型的導彈擊中了烏克蘭中部克雷門楚克的一個購物中心，距離前線200公里遠，根據烏克蘭最新報告，轟炸造成至少19人死亡。

同樣在周五，烏克蘭Mykolayev地區的州長Vitaliy Kim報告說，俄羅斯軍隊對烏克蘭南部的這個地區發射了12枚導彈。但他沒有報告傷亡情況。