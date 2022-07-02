報復蛇島失守：俄羅斯軍隊遭指向蛇島發射磷彈

烏克蘭/俄羅斯/蛇島

烏克蘭軍方指責俄羅斯軍隊周五晚間向黑海的蛇島發射了磷彈，莫斯科軍隊周四不敵烏克蘭軍隊攻勢，被從蛇島趕走。奪回蛇島後烏克蘭軍隊減輕俄羅斯對黑海海上封鎖壓力。

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烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮盧茲尼在電報群上報告："星期五下午6點左右，俄羅斯武裝部隊用磷彈對蛇島進行了兩次空襲，"該總司令指責莫斯科 "不尊重自己的戰爭諾言"。

前一天，俄羅斯軍隊承認，它已經從蛇島撤出，以示善意。並說俄羅斯軍隊已經完成了既定目任務。

烏克蘭軍隊總司令說："敵人唯一一致的地方就是他們不斷地瞄準目標施行打擊。他附上一段視頻，顯示一架飛機飛過蛇島，並投下至少兩枚炸彈，這些炸彈擊中了目標，在天空中留下了淺白色的條紋煙幕，這是磷炸彈的一個明顯特徵。

根據1980年的《日內瓦公約》，磷武器是被禁止對平民使用的燃燒武器，但不包括軍事目標。

烏克蘭指責莫斯科自2月底以來多次使用這些武器，包括對平民百姓，而俄羅斯軍隊則斷然否認。

本星期四，烏克蘭軍隊祝賀奪回蛇島。

法新社說，在俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，這個小島就成了烏克蘭戰爭中的象徵地，當時保衛蛇島的烏克蘭兵力弱小的駐軍的一名士兵呵斥要求他們投降的俄羅斯軍艦 "滾開"。俄羅斯軍隊最終奪下蛇島並擊退了烏克蘭方面的幾次進攻。直到6月30日周四，俄羅斯軍隊不敵烏克蘭士兵的襲擊而逃出。