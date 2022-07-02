挪威承諾將對烏援助10億歐元 烏財政部：德國的10億歐元贈款已經到賬

挪威/烏克蘭/俄羅斯

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）7月1日到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)舉行了會談。斯特勒在當地宣布，挪威承諾向烏克蘭提供10億歐元，幫助該國進行自衛，支持有需要的民眾，並用於俄羅斯入侵後的重建。此外，烏克蘭財政部周五晚發表聲明稱，烏方在6月25日收到了德國承諾的10億歐元贈款，這筆錢將被用於“資助戒嚴期間的優先社會和人道主義開支”。

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斯特勒和澤連斯基周五共同出席了兩國首腦間的聯合記者會。斯特勒表示，挪威希望對這場烏克蘭的生存鬥爭表示聲援。他說：“我在這裡要說的是，烏克蘭的鬥爭不僅僅是為了烏克蘭。這是關於我們要提供給我們的孩子的世界的一些基本原則。這是關於歐洲的安全，這是關於你的鄰居的命運。”

斯特勒補充說：“我們將承諾在2022年的剩餘時間和2023年向貴國和貴國人民提供10億歐元的支持，這場戰爭是對國際法的違反……你們有權保護自己，我們也有權幫助你們保護自己。”

當被問及挪威是否願意增加對歐洲的天然氣供應時，斯特勒回答說，挪威已經在“最大限度地 ”生產天然氣，但他的國家將盡其所能提供天然氣。

澤連斯基就來自挪威的支持表示感謝。他說，感謝挪威政府和社會對烏克蘭及其公民提供的有力支持。澤連斯基說：“這是一種極其重要的援助：國防、政治、人道主義。我也很感謝挪威決定向烏克蘭人提供的總額為10億歐元的新支持計畫。我們非常感謝它。在這樣一個困難時期，真正的朋友就在我們身邊。”

澤連斯基還指出，非歐盟成員國的挪威完全支持對俄羅斯侵略的制裁製度。他說：“制裁是一場悲慘和血腥戰爭的代價。而今天我們與首相先生討論了我們如何進一步加強這一進程。”

澤連斯基提到，在與挪威首相會晤期間，雙方討論了為保護烏克蘭公民提供進一步的國防支持。“我非常高興，挪威也將考慮在戰爭結束後加入我們國家的重建的可能性，”他最後說。

此外，烏克蘭財政部周五晚發表聲明稱，烏方在6月25日收到了德國承諾的10億歐元贈款，這筆錢將被用於“資助戒嚴期間的優先社會和人道主義開支”。聲明稱，“自（2月24日俄軍入侵時）戒嚴令實施以來，烏克蘭已經從德國獲得了13 億歐元用於支持財政和預算體系。”

據了解，6月24日，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）和德國財政部長林德納（Christian Lindner）簽署了兩國政府之間關於向烏克蘭提供10億歐元贈款資金的協議。