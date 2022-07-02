普京下令收回“薩哈林2號”開發權 日本受影響但尋對策

俄羅斯/日本/能源

圍繞俄羅斯總統普京簽署關於遠東薩哈林石油和天然氣開發項目“薩哈林2號”的總統令，日本首相岸田文雄1日表示，在關注其影響的同時，考慮與相關企業磋商如何應對。岸田在造訪那霸市時向媒體稱“必須與相關企業溝通、考慮如何應對”，並強調“液化天然氣並不會因普京總統令馬上停止”。日本燃氣公司液化天然氣採購量中約一半進口自“薩哈林2號”。

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據共同社消息說，日本首相岸田稱將就“薩哈林2號”與相關企業磋商。

根據俄羅斯總統令，同意俄方條件的外國企業如果在一個月內提出申報，則可在新公司維持和現在一樣的出資比率等。對於日本政府將如何應對的提問，岸田僅表示“在未確認根據總統令，（俄方）會正式要求如何應對的情況下，無法置評”。

日本經濟產業相萩生田光一1日在經產省內接受媒體採訪時則表示，“將通過一切手段確保能源供應萬無一失”。

據共同社報道，鑒於俄羅斯總統普京簽署了把“薩哈林2號”置於俄方控制下的總統令，日本電力和燃氣公司以及大型商社1日加緊確認情況。有的燃氣公司液化天然氣（LNG）採購量中約一半進口自“薩哈林2號”，對供應會受到影響的擔憂擴散。

出資“薩哈林2號”的三菱商事就總統令評論稱，“正在與日本政府和項目主體薩哈林能源公司合作磋商如何應對”。據三菱商事稱，LNG的生產現在仍在持續。同樣參與該項目的三井物產表示“正在調查實際情況”。

東京電力集團和中部電力出資的JERA作為火力發電的燃料從“薩哈林2號”採購LNG，評論稱“現在正在向賣方確認情況”。

日本商工會議所主席三村明夫就俄方的做法指出“如果出現毫無理由就國有化那樣的情況，令人難以置信”，表示“難道是意在限制日本行動的宣傳效果，難以理解。冷靜觀望情況比較好。”

該報道稱，政府相關人士稱“俄方的做法尚不清楚”，但假如今後供應變得不穩定，那麼電力供需有可能更加緊張。