歐盟據報將允許俄羅斯限量恢復對加里寧格勒的貨物運輸

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

據《明鏡周刊》7月1日報導，歐盟委員會計畫發布一份澄清文件，允許俄羅斯恢復通過立陶宛向加里寧格勒飛地輸送物資。報導指，德國方面支持這一想法，但立陶宛方面的一些人對此並不滿意。

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報導指，歐盟委員會打算在未來幾天內就這一問題發表一份澄清聲明。其關鍵信息將是，莫斯科將被允許使用所有貨物的過境路線，但只有有限的數量可以通過。自6月17日以來，立陶宛政府一直在阻止建築材料、金屬和煤炭等貨物經過該國運入加里寧格勒，理由是歐盟針對俄羅斯入侵烏克蘭所採的制裁措施中包含了這些物資。除了公路運輸外，該禁令還影響了莫斯科和加里寧格勒之間的鐵路運輸線。空運和海運路線不受制裁的影響。

據了解，歐盟委員會即將公布的澄清文件明確適用於所有歐盟成員國，但它主要隻影響到加里寧格勒的情況。根據該文件，俄羅斯將被允許向加里寧格勒運輸受制裁的貨物，但其數量只能與入侵前的交貨量相當。該規則旨在防止產品通過加里寧格勒出口到其他國家而違反歐盟制裁。立陶宛的海關文件將被用來確定到底有多少俄羅斯將被允許運送到這一位於波羅的海的飛地。

報導引述布魯塞爾的消息人士說，在特殊情況下，例如對水閘進行必要的維修，可能會超過這個數額。但俄羅斯必須為每一個例外情況提供理由。報導指，歐盟委員會採取的政策在很大程度上反映了德國政府的立場。柏林一直對立陶宛採取的方法持批評態度。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）希望避免對俄羅斯進行不必要的挑釁。他一再強調，將盡其所能，確保北約不會成為俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的一方。德國士兵駐紮在立陶宛，可能會參與到可能的衝突中。

朔爾茨在最近於馬德里舉行的北約峰會結束時表示，貨物過境的規則，“當然必須考慮到這是關於俄羅斯兩個部分之間的運輸”。這一評論清楚地表明，柏林對歐盟對俄制裁狀況的解釋與立陶宛政府不同。

來自歐盟委員會的消息人士說，鑒於激烈的政治局勢，現在已經找到了對制裁的解釋，以確保平衡。他們說，在關於制裁的談判中，不可能考慮懲罰性措施的每一個實際應用。通過這一解決方案，布魯塞爾方面希望為立陶宛提供一條面子上的出路，以暫停其目前的封鎖。儘管如此，維爾紐斯的一些人還是將其視為一次失敗。

維爾紐斯大學國際關係系主任賈科尼烏奈特（Dovilė Jakniūnaitė）分析說：“俄羅斯顯然已經成功地讓歐盟委員會感到恐懼。”她說：“這不再是（關於）幾輛鐵路貨車的問題了。現在，看起來威脅對俄羅斯是有好處的。”

報導指，“改變立場的不是我們”，這是最近經常從接近立陶宛政府的消息人士那裡聽到的一句話。而對柏林的不滿是顯著的。一位熟悉談判的立陶宛代表說：“自6月18日以來，德國人一直對歐盟委員會施加壓力，以確保制裁不適用於加里寧格勒。一些人說，目前還不清楚，如果俄羅斯進攻立陶宛，作為北約高度戒備聯合特遣隊的一部分，駐紮在立陶宛的德國軍隊是否可以使用，或者他們是否會被撤走。”

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前就加里寧格勒問題接受採訪時曾強調，俄方發表了態度強烈的言論時，立陶宛“必須和將”執行歐盟對俄羅斯商品的制裁。他呼籲緊急開始與歐盟委員會協商，在對烏克蘭侵略者的制裁陰影下保護立陶宛的利益和國際義務。

報導指，與莫斯科衝突的後果對立陶宛的鐵路運營商來說已經很明顯。今年的損失估計為1.5億歐元，9000名員工中有2000名將被解僱。