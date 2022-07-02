美國防官員：烏軍將海馬斯火箭炮系統投入戰場後戰果頗豐

烏克蘭/美國/俄羅斯

據美國和烏克蘭防務官員介紹，美國迄今為止向烏克蘭提供的最先進的武器——“海馬斯”（HIMARS)高機動性多管火箭炮系統在其進入戰場的頭幾天內就產生了影響，摧毀了俄軍的彈藥庫和指揮中心。

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美國國防部的一位高級官員7月1日向媒體表示，烏克蘭軍隊在使用該系統瞄準俄羅斯指揮所並削弱其在戰場上的能力方面取得了“很大的成功”。這位官員周五對一群記者說：“烏克蘭人能夠精心選擇目標，以更系統的方式破壞俄羅斯的努力，當然比他們用短程火炮系統能做到的要好。”

這名美方官員承認，烏軍仍處於使用“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統的早期階段，但在最近結束的短暫培訓期後，他們迄今已有效地使用了該系統。至少有四台“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統已經進入烏克蘭境內，美方還已承諾對烏再援助四台該系統。

美方向烏方提供的“海馬斯”火箭炮系統的射程約為64公里，使烏克蘭軍隊能夠進行遠程打擊，而且比射程較短的火炮更加精確。該位官員稱：“你看到的是烏克蘭人實際上正在系統地選擇目標，然後準確地擊中它們，從而提供這種精確的方法來削弱俄羅斯的軍事力量。”

據《紐約時報》報導，烏克蘭官員說，他們需要多達300台多管火箭炮系統來對抗俄羅斯，在該國東部由大炮驅動的消耗戰中，俄軍發射的炮彈數量是烏克蘭部隊的數倍。五角大樓官員和軍事分析家說，烏克蘭士兵正在明智地使用他們的新武器，向俄軍的彈藥庫或指揮所發射一到兩枚制導火箭彈，而且往往是在夜間作業，並遠離前線以保護他們。

拜登政府表示，所有8台援助烏克蘭的“海馬斯”火箭炮系統應該在7月中旬之前進入該國境內。第一批接受過使用這些裝備培訓的60名烏克蘭士兵目前正在戰鬥中發射制導火箭彈，第二批士兵正在德國接受培訓。英國和德國已分別承諾提供三台類似的多管火箭彈發射器。

五角大樓的一名高級官員本周說，烏克蘭人似乎正在以致命的效力使用“海馬斯”火箭炮系統，而且這四個額外的系統將在“不久的將來”得到部署。美國國防部周五還宣布向烏克蘭提供8.2億美元的額外軍事援助，其中包括新的地對空導彈系統和反炮兵雷達，並為“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統提供更多彈藥。

不過，關於烏克蘭需要多少台多管火箭炮系統，目前仍有爭議。烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在6月說，烏克蘭需要300台多管火箭炮系統和500輛坦克等，以實現戰場上的力量均衡——是承諾的重型武器的數倍。

報導提及，烏軍現擁有三種俄制移動火箭炮，但只有射程最短的那一種的彈藥是由其盟友生產的。烏克蘭較長射程的火炮的彈藥則完全由俄羅斯和白俄羅斯製造。

對於“海馬斯”火箭炮系統來說，烏克蘭部隊依靠的是一種制導火箭彈，這種火箭彈在GPS信號的幫助下，可以精確到預定目標的約9米以內。在發射前，一個三人小組為每次攻擊輸入GPS坐標。

美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)就烏軍使用“海馬斯”火箭炮系統的有效性曾評價說：“如果他們正確地使用這種武器，他們應該能夠消滅大量的目標。”

此外，美國國防官員還表示，俄方很清楚本周早些時候其襲擊了烏克蘭克雷門丘克（Kremenchuk）的一個購物中心，否定了莫斯科關於俄軍不打擊民用目標的說法。

這名美方官員說：“他們當然知道那是什麼，他們會知道它可能產生這種附帶損害或這種影響”。該官員補充說，襲擊蘭克雷門丘克購物中心中使用的導彈是反艦武器，並不被設計在擁擠的城市環境中使用。